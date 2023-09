A magyar köztársasági elnök, Novák Katalin az Egyesült Államokból hazafele jövet találkozott a rock élő legendájával, a gitárvirtuóz Slash-sel.

Fotó: Novák Katalin Facebook

A találkozóról Novák Katalin az Instagram oldalán osztott meg képet. Az írta, hogy a találkozás teljesen váratlanul történt a reptéren.

A magyar köztársasági elnök azért utazott Austinba, hogy találkozzon a helyi Tesla gyárban a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal.

Ennek a találkozónak a legfontosabb témája a világ demográfiai küzdelme volt. Novák Katalin és Elon Musk egyetértett abban, hogy jelenleg egy demográfiai jégkorszakban van a nyugati világ, ami az általunk ismert civilizáció végét is jelentheti. Arról is beszéltek, hogy ezt csak is úgy lehet elkerülni, ha több gyerek születik.

A köztársasági elnök és a Musk arról beszélgettek, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a fiatalok bátrabban vállaljanak gyereket.

A gyermektelenség korunk legaggasztóbb jelensége

– írta Facebook-oldalán Novák Katalin.