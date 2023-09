A 2020-as Dubaji Világkiállítás Polgár Judit a világ ellen című rendezvényével a magyar Universum 8 nyerte el a közép-európai régió neves reklámipari versenye, a Conventa Crossover 2023 nagydíját. A megméretésen először induló, üzleti gamifikációra szakosodott budapesti cég pályaműve 37 nemzetközi projekt közül lett a legjobb kategóriájában, és megkapta a legkreatívabb ügynökségnek járó különdíjat is. Az indoklás szerint kiemelkedően kreatív ötlettel és magas fokú elérést hozó megvalósítással értelmezte újra a sakk kapcsolódását a streamingelt események világában a koronavírus-járvány közepette.

Több mint egymillió részvevőt hozott a Polgár Judit a világ ellen című online esemény a Dubaji Világkiállításon.

Fotó: Universum 8

„A nyolcórás, 11 asztalon zajló szimultán élő közvetítéshez Dubajban és Budapesten is stúdiót építettünk fel” – mesélte a Világgazdaságnak Tischler Márk, az Universum 8 alapító-vezérigazgatója, kiemelve, hogy a nemzetközi sakkvilág tíz influenszere saját online közönsége bevonásával mérkőzött meg a magyar sakkozóval, a 11. asztalon pedig rekordkísérlet zajlott: a rajongók szavazatai döntötték el a „világ” lépéseit Polgár Judit ellen.

A társaság előzetesen 10 ezer fős átlagos nézettséget tűzött ki célul, a világtáblán végül

77 országból

1636 egyedi regisztrált játékos szerepelt,

az egész esemény pedig több mint egymillió nézőt/játékost mozgatott meg.

A Nemzetközi Sakkszövetség szerint is mérföldkőnek tekinthető a sportág globális népszerűsítésében, hogy egy sakknagymesternek egy időben több mint ezer online kihívója volt.

„Sok időt és jelentős energiát fektettünk be, hogy olyan újszerű, globális és integrált társadalmi rendezvényt hozzunk létre, amely a világ változásaira is reagál” – mondta az elismeréssel kapcsolatban Polgár Judit, aki amellett, hogy többek között nemzetközi nagymester és nyolcszoros sakkolimpikon a nyílt kategóriában, hét alkalommal kapta meg a női sakk Oscarját, közte az évszázad női sakkozójának járó díjat is.