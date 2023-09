Az EA Sports FC 24 több mint harminc ligát tartalmaz majd, a többi között az angol Premier League, a német Bundesliga, a spanyol La Liga vagy az olasz Seria A is játszható lesz. A nemzetközi bajnokságokról sem kell lemondani, például a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a dél-amerikai CONMEBOL Libertadores vár a gamerekre. A felhasználók több mint 700 csapat közül választhatnak, és legalább 19 ezer focistát, valamint száz stadiont is tartalmazni fog a játék, amelyben először debütálnak a női bajnokságok.

Fifa helyett FC 24 néven érkezik az új focis játék.

Fotó: Diego Thomazini / Shutterstock

Az EA Sports tavaly májusban jelentette be, hogy

befejezi harmincéves együttműködését a FIFA-val, mert az az eddigi 150 millió dolláros licencdíjnak a dupláját követelte. A vállalat azonban erre nem volt hajlandó, így a felek közötti együttműködés véget ért.

Az előző évben megjelent FIFA 23 a sorozat utolsó közös darabja, és idén már EA Sports FC néven jelenik meg az EA fejlesztette széria legújabb kiadása. A cég fogadkozik, hogy a játékosok semmit sem fognak érezni a változásból.

A csapatok és a ligák számát elnézve úgy tűnik, tényleg csak a név változik, az EA pedig rengeteg féllel kötött licencmegállapodást. Az ugyanakkor már kiderült, hogy a mexikói Liga MX és a japán J1 League nem lesz benne az új játékban. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az EA már korábban is törölt ligákat különböző okokból. Az EA Sports FC 24 szeptember 29-én érkezik minden (Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, and Xbox Series X/S) létező platformra.

Akik előrendelik az Ultimate verziót, azok már augusztus 22-én játszhatnak a programmal. A FIFA játéknév is tovább él, azt viszont a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség még nem jelentette be, hogy az EA helyett kivel szándékozik előállíttatni a videójátékot. A nemzetközi szervezet elnöke, Gianni Infantino elnök márciusi újraválasztási beszéde azt engedi sejtetni, hogy idén valószínűleg is lesz „saját” játékuk. A váltás az e-sport világát is érinti, hiszen a FIFA helyett szeptembertől már az FC-ben fognak összecsapni e-sportolók.