Lionel Messi 10,8 millió dollárért vásárolt egy kastélyt Floridában. Az építmény közvetlenül a tengerparton található Fort Lauderdale-ben és negyedórányi autóútra van az Inter Miami stadionjától és edzőközpontjától. Messi a nyár eleje óta játszik az amerikai csapatban, így a 10 ezer négyzetméteres luxusingatlan praktikusnak is mondható.

Praktikus és nagy luxuskastély.

Fotó: COMPASS FLORIDA LLC

Tíz hálószobája, kilenc fürdőszobája és egy úszómedencéje is van, valamint három garázs is tartozik hozzá. Két mólóval is rendelkezik, így az argentin focista akár motorcsónakkal is elhagyhatja otthonát, ha esetleg így menne edzésre. A Magyar Nemzet emlékeztet rá, hogy Messi egyébként meglehetősen értékes ingatlanportfólióval rendelkezik, például Miamiban van is egy kilencmillió dollár értékű luxuslakása.

De van luxusingatlana az argentínai Rosarióban, ahogy Barcelonában is. A hétszeres aranylabdás világbajnok a nyár óta az Inter Miami játékosa, de Floridában már azelőtt vásárolt ingatlant, hogy a tengerentúlra igazolt, bevallottan tervezgette az amerikai életet. Azzal együtt, hogy a barcelonai letelepedés is mindig képben volt nála.