Dubajban 22 éve kezdődtek meg a világ legnagyobb mesterséges szigeteinek építése, de ezek közül csak egyet tudtak befejezni. Széles körben az Egyesült Arab Emírségek városfejlesztésének sztárprojektjeként hirdették meg az építkezéseket, de két évtizeddel később a történet egészen másképp alakult, mint ahogy azt a ingatlanfejlesztők és az emírség vezetői elképzelték.

A Palm Jumeirah az egyetlen befejezett mesterséges sziget Dubajban.

A pálmafát formázó Palm Jumeirah (Pálma-sziget) építése 2001 júniusában kezdődött meg és 2006-ban fejeződött be, a következő évben pedig beköltöztek az első lakók is. A terület azóta szépen beépült, a szárazfölddel nyeregvasút és út is összeköti. Jelenleg a város legdrágább és legfelkapottabb területének számít, levelein luxusvillák, törzsén és a védelmét szolgáló hullámtörőn szállodák kaptak helyet.

A sikerében több tényező is szerepet játszott: építését a 2008-os gazdasági világválság előtt befejezték és központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a dubaji megaprojektek közül a Palm Jumeirah számít a legkisebb 5,6 négyzetkilométernyi területével, így a sziget építési költségé kijött 12 milliárd dollárból. Ugyanakkor nem mindegyik építkezés sült el jól.

A Palm Jebel Ali a várostól messze található, a dubaji kikötő és ipari negyed mellett, délről a parton pedig a beépítetlen sivatag határolja. Az építkezés a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság miatt állt le, de előnytelen elhelyezkedése miatt erősen kérdéses, hogy mennyire lehetne sikeres, ha egyszer befejezik. A legtöbb problémát Világ nevű szigetcsoporttal okozza: a háromszáz, különböző méretű szigetből álló terület a kontinenseket hivatott ábrázolni,

de végső formája egyáltalán nem hasonlít rájuk.

Nincs semmilyen összeköttetése szárazfölddel és minden ingatlan vásárló üzletembernek ki kell építenie az infrastruktúrát: nem megoldott a szemét elszállítása, a tiszta ivóvíz és az energia sem. Ezt minden tulajdonosnak magának kell megoldania. Ehhez hozzá kell tenni, hogy néhány szigeten már állnak villák, sőt egy-két szálloda is, de a szigetcsoport nagy része üres és elhagyatott.

Nem igazán hasonlít a kontinensekre és elhagyatott.

A legnagyobbnak szánt Palm Deira tervét szintén a gazdasági válság miatt alakították át, miután évekig állt az építkezés. Az ingatlanfejlesztő Nakheel eltávolodott a pálma alaktól és helyette öt szigetből álló csoportot tervezett, ebből az elsőt már a nagyközönség is látogathatja. A Dubai-szigetekre átkeresztelt projekt a város központjához és a nemzetközi repülőtérhez is közel fekszik, így minden adott, hogy évek múlva megismételje a Palm Jumeirah sikerét.