Szívesen visszatérne egy harmadik Mamma Mia! filmben, akár újjászületett Donnaként is – mondta el Meryl Streep egy interjúban. A Vogue a közelmúltban közölt egy visszaemlékezést, amelyben a musicalfilm egykori sztárjai, köztük Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper és Stellan Skarsgard meséltek az egykori produkcióról, és játszottak el egy harmadik film gondolatával – számolt be a The Hollywood Reporter.

Meryl Streep, illetve a Mamma Mia! teljes stábja odavan az ötletért, hogy egy harmadik részt forgassanak a filmhez.

Fotó: Northfoto

Bármiben benne vagyok

– jelentette ki a beszélgetésen az Oscar-díjas Streep, hozzátéve, hogy be kell ugyan ütemeznie egy kisebb térdműtétet a forgatás előtt, de ha olyan forgatókönyvvel állnak elő, amely felkelti az érdeklődését, abszolút benne van.

A 2008-ban bemutatott Mamma Mia! tíz évvel későbbi Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című folytatásában kiderült, hogy időközben a Streep által alakított Donna már meghalt, lánya, Sophie (Amanda Seyfried) pedig anyja emlékére meg akarja nyitni egykori szállodáját. Miközben ezen fáradozik, egyre többet tud meg Donna múltjáról, és arról, hogyan ismerkedett meg a három férfivel, akiket Sophie apjának tekint. A visszaemlékező jelenetekben a fiatal Donnát Lily James játssza. Streep ugyan nem szerepelt a filmben, de a végén mégiscsak feltűnt.

Judy Craymer, a film producere felidézte, hogy Donna halála miatt sok bírálatot kapott a rajongóktól a közösségi médiában, de – mint magyarázta – erre a fordulatra azért volt szükség, mert bizonytalan volt, hogy Streep részt vesz-e a produkcióban, ugyanis köztudottan nem forgat folytatásokat.

Hozzáfűzte, hogy mikor Streep mégis visszatért, hogy leforgassa a folytatásbeli jeleneteit, nagyon jól érezte magát a stábbal, és talán ez az élmény tette nyitottabbá egy újabb részre.

Meryl Streep akár egy brazil szappanoperás fordulattal is visszahozná Donnát a halálból.

Fotó: AFP

Streep elmondta, hogy már beszélt is Judy Craymerrel Donna visszatéréséről, és

az ötletek között felmerült egy olyan szappanoperás fordulat is, amelyből kiderül, hogy nem is Donna halt meg, hanem az ikertestvére.

Streep mellett azonban Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper és Stellan Skarsgard is leszögezte, hogy örömmel alakítanák újból szerepeiket, ha születne egy jó forgatókönyv. És Craymer is hangsúlyozta, hogy ha rajta múlna, már le is forgatták volna a harmadik epizódot.

Meg kell csinálni, mert a nézők akarják

– mondta.