Első alkalommal találkozhat a magyar közönség Pierre-Auguste Renoir műveivel átfogó, reprezentatív kiállításon a Szépművészeti Múzeum szeptember 22. és január 7. között megtekinthető tárlatán. A francia mester alakábrázolását a középpontba állító, nagyszabású tárlat a festő mintegy hetven alkotását vonultatja fel. A párizsi Musée d’Orsay-vel és a Musée de l’Orangerie-vel együttműködésben megvalósult kiállításra több mint húsz közgyűjteményéből kölcsönzött műtárgyakat a múzeum.

Az 1869-es La Grenouillere című olajfestmény is megtekinthető Budapesten. Fotó: Szépművészeti Múzeum



Renoir a nyakunkban

A VYF – amely Közép-Európa vezető kortárs selyemsál brandjévé nőtte ki magát az utóbbi tíz évben – legújabb, Ordinary Paradises nevű kollekcióját, azaz 2023 őszének signature kiegészítőit Renoir festészete és az első Magyarországon rendezett monografikus kiállítása ihlette. A festő hétköznapiságukban örök érvényű témáit a tervezők kortárs és generációs perspektívájukon átszűrve ragadják meg, és egy időtlen, évszázadok óta a kifinomult szépséget megtestesítő anyag, a selyem segítségével adják vissza.

Jordán Adél színésznő állt modellt a kollekció bemutatásához. Fotó: Földi Ádám

A megalkotott négy minta egyszerre hozza el a századelő Párizsát és a jelen Budapestjét bohéman, életigenlőn.

A kollekció Horváth Lili független kurátorral és művészeti tanácsadóval együttműködésben született meg – a Múzeumshop és a VYF kollaborációja nem előzmény nélküli, hiszen a Matisse-kiállítás művei által inspirált első közös kollekciójukat tavaly nyáron mutatták be.

A sálak a Szépművészeti Múzeum falai között. Fotó: Zombori András



Ünnepeljük a mindennapokat!

Aki a kiállítást megtekinti, a rajzok, grafikák, szobrok mellett mintegy negyven festményt láthat, köztük olyan fő műveket, mint például A hinta, a Vidéki tánc vagy a Claude Renoir bohócjelmezben című alkotások. A tárlat – amelyen a Szépművészetiben őrzött csaknem harminc Renoir-alkotás is kiemelt szerepet kap – kronológiai és tematikus elrendezésben ismerteti a művész fejlődését.

Renoir egyik leghíresebb festménye, a Vidéki tánc. Fotó: Szépművészeti Múzeum

A kiállításra kitalált négy kendődizájn mindegyike más-más történetet mutat be: olyan, a budapesti tárlaton is látható művekre visszanyúlva, mint a Fiatal lányok a zongoránál, a La Grenouillère, a Nő napernyővel kertben vagy a Bál a Moulin de Galette-ben vázlata, illetve a washingtoni Phillips Gyűjteményben található (és az Amélie csodálatos életéből is ismert) Evezősök reggelije. A kollekció mintái a klasszikus értelemben vett ünnepi vagy különleges alkalmak helyett, szándékoltan olyan mindennapi helyzeteket ragadnak meg, amelyeket ritkán tudunk a maguk egyszerűségében, mégis teljességében megélni és élvezni, hogy valójában épp ezek válnak a legértékesebb pillanatokká, a hétköznapok kis paradicsomává, amelyek akár rövid időre is békés menedéket nyújthatnak.

Az egyik sál mintája: száz százalék magyar dizájn, a kézi gyártás pedig Olaszországban, Comóban történik. Fotó: Földi Ádám

Ahogyan Horváth Lili, a projekt és a kollekció művészeti vezetője megfogalmazta: Renoir festőként a folyamatosan változó trendek és kifejezésformák mögött az örök emberi témákat kutatta, amelyeket a hétköznapok legegyszerűbb szituációiban fedezett fel. Meggyőződése volt, hogy a

nagy, klasszikus kompozíciók ideje lejárt, és sokkal izgalmasabb a mindennapi élet,

„mert az élet örök tartalmát a semmiségek adják” – idézte a festő fia, Jean Renoir visszaemlékezéseit. A sálbrand selyemfelületein egyaránt tárulnak fel intim és közösségi jelenetek egy otthon kényelmében és képzeletbeli városi terekben.

A VYF alapítói, Balázs Viola és Szécsi Tamás 2014 óta – egyéb munkáik mellett – viszik a márkát, amelyben a dizájn száz százalékban magyar, a kézi gyártás pedig Olaszországban, Comóban történik. A limitált darabok a márka weboldalán, továbbá a Szépművészeti Múzeum boltjában elérhetők.