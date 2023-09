Rod Stewart visszatér Budapestre legnagyobb slágereivel egy különleges show keretében június 22-én az MVM Dome-ban – olvasható a Live Nation oldalán.

Nagyon izgatott vagyok, hogy újra felléphetek a csodálatos magyar közönség előtt. A legnagyobb slágereimet viszem, és persze sok izgalmas meglepetés is lesz!

– üzente az énekes a magyar rajongóinak.

Fotó: Dylan Morrison / AFP

Egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, becslések szerint több mint 250 millió lemeze és kislemeze kelt el világszerte. Dalai között olyan világslágerek szerepelnek, mint a Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night, You Are In My Heart, Hot Legs, Forever Young vagy a Sailing.

A közlemény megfogalmazása szerint

nincs is jobb módja annak, hogy megkoronázza karrierjét, mint egy világkörüli slágerturné. Rod le fogja nyűgözni a rajongókat dalaival, slágerről slágerre…. utoljára



A budapesti koncert jegyeihez elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai tudnak hozzájutni szeptember 4-én 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok szeptember 5-én 10 órától tudnak csatlakozni, és élni az elővásárlási lehetőségükkel. A teljeskörű jegyértékesítés szeptember 6-án 10 órakor indul.

Rod Stewart jövőre ötödször lép fel Magyarországon. Először az MTK stadionjában lépett fel 1986-ban, majd 19 évvel később tért vissza Budapestre, de fellépett a Kapcsolat koncerten a fővárosi 56-osok terén, legutóbb 2018 januárjában a Budapest Sportarénában tartott koncertet.