„Hazudik, aki azt mondja, hogy erre számított. Ugyanakkor az is tény, hogy egy ideje csak kapkodjuk a fejünket, annyira gyorsan változnak az események a hazai popszakmában” – mondta a Világgazdaságnak Azahriah sikere kapcsán Lobenwein Norbert kulturális szervező, többek között a VOLT Produkció egyik vezetője, a Mol Nagyon Balaton, a Strand Fesztivál, a ZamJam, valamint a VOLT Fesztivál és egyéb események alapítója. A szakember tíz hónappal ezelőtt már előrevetítette, hogy Azahriah szinte csak a Budapest Arénát nem töltötte meg: „Azt márciusban fogja” – hangsúlyozta akkor. Lobenwein tavaly azt is csodálattal szemlélte, hogy Baukó Attila néhány éves karrierrel a háta mögött erre vállalkozik, tavasszal viszont már örömmel konstatálta, hogy sikerrel vette az akadályt.

A külföldi sztárok is megirigyelhetik Azahriah sikerét

Az év hátralévő része viszont nemcsak róla szólt a VOLT-alapító szerint, hanem több olyan előadóról és zenekarról – Dzsúdló, Krúbi, Beton.Hofi, Carson Coma –, akikről korábban még nem, vagy alig hallottunk, mert a legtöbbjük fiatal és nem túl régóta van a zeneiparban. „Ők lettek 2023-ra a fesztiválok új főszereplői, akikre ezrek, tízezrek érkeztek a nagyszínpadok elé” – mutatott rá, hozzátéve, Azahriah kimagasló sikere azonban még ebben a mezőnyben is érezhető volt.

Lobenwein Norbert saját tapasztalatból merít, a Strand Fesztivál nyitónapján ugyanis éppen ennek az új generációnak a képviselői miatt tették ki a megtelt táblát. Úgy véli, annak márt önmagában hírértéke volt, hogy Baukó a legnagyobb hazai koncerthelyszínt próbálja bevenni jövő nyáron. „A duplázás, triplázás szerintem még az ő álmaiban sem szerepelt, erre még a legnagyobb nemzetközi produkciók közül is csak kevesen lennének képesek” – közölte a kulturális szervező. Hasonló tettet például a brit Coldplay vihet véghez 2024-ben, amely előreláthatólag egymás után háromszor lép fel ugyanabban a stadionban.

Azahriah első nagyszabású koncertje tehát a Puskás Arénában lesz 2024. május 25-én, amelyre a jegyek már az értékesítés első napján elfogytak. Az óriási érdeklődésre tekintettel a szervezők bejelentettek egy második fellépést is: ám ekkor meg hatalmas sor alakult ki az Akácfa utcában, miközben az online jegyértékesítő rendszer is összeomlott. Természetesen a 21 éves zenész második arénás előadására is elfogyott az összes belépő, így harmadszor is célba vette a 190,5 milliárd forintból épített, egyébként 67 155, de koncerteken 48-50 ezer férőhelyes Puskást.

A minőségi produkciókat itthon is megfizetik

Mint Lobenwein fogalmazott, elég régóta van ahhoz a szakmában, hogy értékelni tudja azt a forradalmat, ami a jegyértékesítés tekintetében lezajlott az elmúlt egy-másfél évtizedben. Bár a fesztiváljaik első tíz-húsz évében még az úgynevezett »hard-ticket« volt az egyetlen elérhető forma, a jegyirodás vásárlás mára majdhogynem eltűnt, a közönség szinte kizárólag online veszi a belépőket. „Ez nemcsak gyors, de egy igen jól ellenőrizhető, követhető rendszer is, a promóter ráadásul azonnal látja, hogy hol tart az eladásokban. Sikeres produkciók esetében – legyen szó koncertről, vagy éppen sporteseményről – itt is benne van a pakliban, hogy ilyen-olyan trükkökkel egyesek felvásárolnak nagyobb tételeket, amelyek azután a feketepiacon kötnek ki” – magyarázta, aláhúzva, hogy

a 2023-as év eddig megmutatta, a minőségi produkcióra igenis van fizetőképes kereslet itthon.

Mindenesetre érdekes látni az önálló koncertek és a fesztiválok jegyárképzési viszonyát, amely a koronavírus-járvány utáni időszakban kezdett igazán elválni egymástól – jegyezte meg a szakértő. Úgy gondolja, a közönség sokkal erősebben kötődik a személyes kedvenceihez, mint a Covid előtt. Az önálló koncertek esetében a több tízezres jegyek a jellemzők, míg a fesztiválok zöme sok előadást kínál naponta ennek az árnak a töredékéért.

Az Azahriah-effektus a magyar zeneiparra is hatással van

Lobenwein Norbert csak remélni tudja, hogy komolyabb tanulmányok elemzik majd mindazt, ami mostanában a magyar könnyűzenében és kiváltképp Azahriah-val történik. „Mindnyájan tudjuk, hogy a legnagyobb hazai koncerthelyszíneket megtölteni hatalmas teljesítmény, ez az elmúlt években, évtizedekben leginkább csak a legnagyobb neveknek sikerült” – méltatta a fiatal rappert. Szerinte több olyan fiatal művészt látunk jelenleg, akik átugrották a sikerhez vezető szokásos utat. Amíg korábban egy banda hosszú ideig járta a vidéki klubokat, és eljutott mondjuk a néhány ezer fős Pecsáig, addig a közelmúltban Budapest Park-mértékű lett a fokmérő, és arról szól a verseny, hogy kinek, hány nap alatt sikerül eladni 10-12 ezer jegyet, aztán ugyanezt ki képes megismételni a Budapest Arénában. A másik aréna, a Puskás viszont egy egészen más szint.

Magam is sok művésszel beszélgettem az elmúlt napokban, amióta Azahriah sikere lázban tartja az országot. Közülük az idősebb legendák és fiatal előadók egyaránt ezt a sztorit elemezgetik.

„A »Hogyan legyél popsztár?« című, nemlétező szakkönyvben több olyan tétel szerepelne, melyeket Azahriah – és a fiatalok egy része – simán megcáfol. Kiváltképp figyelemre méltó, hogy láthatóan nem csak a korosztályát nyerte meg, hanem egy eddig nemigen látott közönséget is. Mindezt egy kicsit sem megszokott, kicsit sem átlagos, kifejezetten izgalmas és minőségi produkcióval. Azt szoktuk meg ugyanis, hogy ami sokaknak tetszik, az olyan is... Azahriah viszont bebizonyítja ennek az ellenkezőjét” – összegzett Lobenwein.

A magyar fociválogatott után Azahriah-nak is egy ország szurkol

A VOLT Produkció társvezetője arról is beszélt, hogy a csodálók mellett biztosan vannak irigyek is, noha a jelenlegi reakciók leginkább arra a helyzetre emlékeztetnek, amikor a magyar labdarúgó-válogatott sikereket ér el és hirtelen az egész ország nemzeti színekbe öltözik, a szurkolójává válik. „Az általam vezetett fesztiválok nevében az elsők között gratuláltunk Azinak és a menedzsmentjének nyilvánosan is. Örömmel láttam, hogy ez egyfajta mozgalommá vált később, a kíváncsiság mellett pedig a legtöbben valóban szurkolnak, szorítanak neki” – fűzte hozzá Lobenwein Norbert.

Azahriah előtt röviddel a Halott Pénz is beszámolt arról, hogy 2024-ben a Puskás Aréna ad otthont az együttes jubileumi, huszadik születésnapi koncertjének. „Nem kérdés számomra, hogy a Dávidék mögötti karrier, a rengeteg sláger, ami a csapat nevéhez fűződik, ugyancsak megtölti majd a legnagyobb hazai koncerthelyszínt. Ahhoz azonban jósnak kellene lenni, hogy megmondjuk, számíthatunk-e bárki esetében hasonlóra a következő években. El kell fogadnunk, hogy sok minden máshoz hasonlóan, ez a folyamat is felgyorsult az életünkben” – zárta gondolatait a kulturális szervező.