Arat a világban az old money style – híres magyar divattervező magyarázza a TikTok trendet

„Úgy akar feltűnni, hogy nem akar feltűnni: ez az old money öltözék legfontosabb ismérve – kezdi Tóth Bori divattervező. – Ez a beavatottak stílusa, pusztán egy szép szabásvonalból vagy az alapanyagból látszik, hogy minőségi darabot visel az illető – és nem azért, mert nagy betűkkel ráírták, hogy ez-egy-drága-márka. Akinek van hozzá szeme, az rögtön látja, hogy például melyik pulóver vagy zakó nem tömeggyártásban készült, azaz azt sugallja, hogy ezt hordani egy szűk kör privilégiuma.”

Tóth Bori úgy tapasztalja, a pandémia óta a kényelem mellett az otthoni moshatóság szintén nagyon fontos lett a tehetősebb vevőknek is. Ha nincs személyzet, aki elviszi a tisztítóba a ruhát, erre már nem szánnak időt azok sem, aki megengedhetik maguknak az old money árakat. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Alapdarabok kis csavarral

Ahogy a divattervező a Világgazdaságnak elmondta, egy old money gardróbban harsány divatszíneket soha nem találunk, itt főleg a bézs, a fekete, a fehér tónusai jellemzőek. A ruhadarabok szabásmintái nem szezonokhoz kötődnek, és bármilyen évszakban tökéletes viseletet jelentenek, hiszen egymással jól kombinálható alapdarabok. Az ingekben, blúzokban, nadrágokban persze nemi rafinériát elrejthetnek a tervezők, hiszen a különleges szabászati megoldások együtt járnak a magas minőséggel, de az öltözékek sosem akarnak kirívókká válni.

Egy-egy dizájnerdarabbal kiegészíthető ez az alapvetően visszafogott stílusú öltözködés, de azzal sem szabad túlzásba esni, így inkább egy izgalmasabb blúzban, kendőben, ékszerben, táskában gondolkodnak a leggazdagabbak. A kivétel az estélyi ruha, ám az sem lehet soha rikító sárga vagy rózsaszín.

Egy jó ruha levesz egy-két évet, de nem hazudja el az illető korát.

Fotó: Shutterstock

Zakó kétmillió forintért

Az old money stílus – ahogy a TikTok is mutatja – ma egyre népszerűbb az egészen fiatalok, a Z-generáció képviselői között. Nem véletlen, hogy a fast fashion márkák kínálatában már kaphatók élére vasalt nadrágok, zakók, blúzok, „Chanel-blézerek”, amelyek elérhető ára a fiataloknak is hozzáférhetővé teszi a leggazdagabbak stílusát – legalábbis annak olcsó másolását.

„Szerintem ez egy divathullám, amit a fiatalok éppen felkaptak – köszönhetően akár olyan népszerű sorozatoknak, mint a Succession (Öröklés). De ez a stílus évtizedek óta létezik, és létezni is fog, hiszen olyan régi, tehetős családok tartják fenn, amelyek tagjai soha nem is öltöztek másképp, mert már a nagymamájukon is ezeket a darabokat látták, és ezer éve járnak ugyanahhoz a szabóhoz, divatházhoz. A stílus lényege pont az időtlenség. Épp ezért lehet biztos befektetésként kezelni egy Yves Saint Laurent- vagy egy Chanel-zakót, egy kézzel készült bőrcipőt. Egy ötezer dolláros (közel kétmillió forintos) zakó tíz vagy húsz év múlva is zakó lesz, ráadásul örök garancia jár rá. Tegyük hozzá,

az igazi luxust még csak nem is ezek a márkák – mint a Prada vagy a Gucci – képviselik, hanem azok a méretes szabóságok vagy cipőkészítő manufaktúrák, amelyeknek az átlagember nem ismeri a nevét.

Ezek nincsenek ott a milánói vagy a New York-i divathéten, nincs utcai üzletük, mert egy szűk kör számára értékesítenek kis lakásüzletekben, szalonokban. Meghívásos alapon tartanak évi egy-két eventet, ahol az ember megrendelheti magának a kiválasztott darabokat, és rá szabva elkészítik, de ebből csak néhány darab lesz világszerte – főleg az ékszerekből vagy az órákból” – avat be Tóth Bori.

Az ősz és a tél a divattervező szerint az élénkebb színeké: egy kis piros, kék, fukszia vagy pezsgőszín jöhet. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Nem herdálnak, nem véletlenül gazdagok”

Ahogy a divattervező is említette, az old money öltözékre jellemző, hogy minden mindennel kombinálható, ami annak tekintetében furcsa lehet, ha azt nézzük, hogy akik ilyen hihetetlen gazdaságban élnek, bármit megvehetnének maguknak, akár az év minden napjára egy külön szettet állíthatnak össze.

„Azt tapasztalom, hogy a tehetősek nem így gondolkoznak, nem véletlenül gazdagok – válaszol Tóth Bori a saját vásárlókörére is alapozva. – Ők ugyanúgy átgondolják a költéseiket, mint bármelyikünk. Itthon történelmi okok miatt nem beszélhetünk óriási öröklött vagyonokról, de

a jelenlegi felső tízezer tagjai is egyre többen keresnek meg azzal, hogy állítsunk össze egy miniruhatárat hat-nyolc darabból!

Lefelezik a gardróbjukat, mert nincs szükségük sok ruhára, nem akarnak halmozni. Viszont azt szeretnék, hogy az, ami a szekrényükben lóg, jól kombinálva számtalan kitűnő szettet adjon ki, és tökéletes illeszkedjen az adottságaihoz. Ez az igazi fenntarthatóság. És igen, szezononként egy-egy darabbal bővíthető a szekrény, de ez a kategória nem az impulzus-vásárlásról szól itthon sem, mert hirtelen ötlettől vezérelve ők sem adnak ki több százezer forintot egy kosztümre. Nem herdálnak, akkor vásárolnak, ha az újdonság beilleszthető a ruhatárukba, és akár tíz-húsz évig is viselhető.”

Hogy mitől nem unalmas ez az irányzat?

Akár egy izgalmas printtől a blúzon, akár egy hangsúlyos vállal szabott zakótól – ez a kis designer-touch dobhatja fel az alapdarabokat. Tóth Bori is bevallja, hogy bár régóta alkot ebben a hozzá közel álló stílusban, neki is nehéz néha bent maradni az old money diktálta határokon. A ceruza szívesen megszaladna a kezében tervezés közben, de tudja, hogy a vevőköre nem nyitott az extremitásokra. Ő pedig nem a kifutóra tervez, hanem használható gardróbokat épít.

Az old money style a fiatalokat is beszippantotta. Fotó: Shutterstock