Az egész világ gyászolja Matthew Perryt – New Yorkban megemlékezést tartanak a Jóbarátok ház előtt

Matthew Perry karrierjének kezdete

Matthew Perry mondhatni örökölte a színészszakmát, hiszen apja, John Bennett Perry népszerű sorozatszínész volt, aki sok alkotásban szerepelt. Szülei nem sokkal a gyerek születése után elváltak, ekkor Matthew az anyjával Kanadába költözött, ahol első szerepét is megkapta tízévesen egy sorozatban. Tinédzser korában az apjához költözött Los Angelesbe, ahol több sorozatban is szerepelt, majd 18 évesen főszerepet kapott a Second Chance című sitcomban. Az ifjú Don Juan című filmben volt első filmes szerepe.

Megtörték a hallgatást a Jóbarátok sztárjai: közösen nyilatkoztak Matthew Perry haláláról Közös nyilatkozatot adtak ki a Jóbarátok sztárjai Matthew Perry halála után. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer napokat vártak a közleménnyel, amelyben kifejezték bánatukat, és azt is közölték, hogy egyelőre nem találják a szavakat. Azt ígérték, hogy idővel többet is mondanak majd.

1994-ben kapott szerepe egy akkor formálódó sorozatban, a Friends, magyarul Jóbarátokban. Ekkor Perry egy sci-fi sorozat pilot epizódját forgatta, de szurkolt érte, hogy ezt az alkotást a stúdió elkaszálja, hogy elvállalhassa Chandler Bing szerepét a New York-i baráti társaságról szóló vígjátéksorozatban. A script elolvasása után Matthew azonnal beleszeretett Chandler karakterébe, és mindenképpen el akarta játszani a szerepet.

Nem kellett eljátszanom Chandlert, hiszen én magam voltam Chandler

– nyilatkozta egy tavalyi interjúban Perry.

A Jóbarátok átírta a televíziós sorozatok addig ismert sémáit. Megteremtette a szituációs komédia műfaját, egy teljesen új zsánert hozott létre. A hat főszereplő népszerűsége a legnagyobb hollywoodi sztárokéval vetekedett, a rajongók pedig úgy érezhették, hogy ők is a kissé őrült, jellemhibákban bővelkedő, de mégis szerethető baráti társaság tagjai. A Jóbarátok tíz éven keresztül futott, és nemcsak Amerikában, hanem világszerte az egyik legnépszerűbb sorozattá vált.

A Jóbarátok népszerűsége filmszerepeket is hozott Perrynek, aki néhány vígjátékban főszerepet kapott, többek között a Bérgyilkos s szomszédom című filmekben is.

Matthew Perry karrierjét beárnyékolták a függőségei

Perry hajlamos volt a függőségekre. Az alkohol iránti szenvedélye fiatalon kialakult, de Hollywoodban az ilyen problémákat nehezen vették észre. A Bolond szél fúj című film forgatása alatt kezdett el erős fájdalomcsillapítókat szedni, ami szintén függést okozott. Gyógyszeraddikciója vezetett végül oda, hogy segítséget kérjen és terápiára járjon. Később a rekreációs drogok miatt is kezelni kellett a színészt.

Egyszer azt állította, hogy olyan mértékben a gyógyszerek és a drogok rabjává vált, hogy van a Jóbarátoknak három olyan évada, amelyek forgatásaira egyáltalán nem emlékszik. Azt is elárulta, hogy a drogproblémái azokban az időkben voltak a legsúlyosabbak, amikor kecskeszakállal szerepelt a sorozatban.

Matthew Perry öt nappal halála előtt osztott meg egy hátborzongató fotót az Instagramon Az ötvennégy éves Matthew Perry a medencéjéből nézte a várost az Instagramra feltöltött utolsó posztjában.

A 2010-es évek elején sikerült lejönnie az alkoholról és a gyógyszerekről, de a fájdalomcsillapítókat továbbra is szedte. Eredetileg játszott volna a 2021-es Ne nézz fel! című filmben, de a forgatások kezdeti szakaszában gyógyszer-túladagolás miatt rosszul lett- és kómába is került. Az orvosai ekkor azt mondták, hogy 2 százalék esély van rá, hogy felébredjen. Perry magához tért.

Tavaly kiadta életrajzi könyvét, Jóbarátok, szerelmek és az a rettenet címmel, amelyben lerántotta a leplet, és őszintén vallott a függőségeiről.

Matthew Perry utolsó szereplése a 2021-es Jóbarátok: Újra együtt című dokumentumfilm volt, amelyben a hat főszereplő, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer és Perry újra összegyűltek, hogy visszaemlékezzenek közös munkájukra, amivel újraértelmezték a sorozatok világát.