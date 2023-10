Azahriah kétszer megtölti a Puskást, miközben G.w.M egy fővárosi klubba toborozza a rajongóit

Első budapesti nagykoncertjére készül G.w.M. A fellépés az Akvárium legnagyobb koncerttermében, az 1250 férőhelyes NagyHallban lesz. A jegyek 5000 forintba kerülnek, de lehet kapni VIP-belépőt is 20 000 forintért.

G.w.M. első budapesti nagykoncertjét tartja 2024. január 19-én az Akvárium Klub NagyHalljában.

Fotó: Szabolcs László

G.w.M koncertje 2024. január 19-én lesz,

mellette pedig fellép majd DJ Revolution, SWEN és ESSEMM is. Az Akvárium Klub azt írja a honlapján, hogy G.w.M egy 6 fős zenekarral, táncosokkal és látványos vizualitással megálmodott produkcióval készül a fővárosi rajongóknak.

A koncertet három nappal ezelőtt hirdették meg, a bejelentő poszt ekkor jelent meg G.w.M Facebook-oldalán is. A fellépéshez egy eseményt is indítottak a közösségi oldalon. Az eseménynél a cikk írásakor 362-en jelezték, hogy érdeklődnek a koncert iránt, ebből 60 fő kattintott arra, hogy részt is vesz majd az eseményen. Az, hogy Facebookon mennyien jelezték a részvételi szándékukat természetesen nem jelent semmit a végső nézőszámmal kapcsolatban, de akár rossz előjel is lehet, hogy három nap alatt az 1250 fős teremnek csak a negyedét tudnák megtölteni az érdeklődők. Természetesen a koncertig még van néhány hónap, január 19-ig még bármi lehet.

A cikk írása előtt 15 órával G.w.M egy posztot is közzétett a koncerthez létrehozott Facebook-eseménynél, amiben toborozza a rajongóit. A posztban arra biztatja az érdeklődőket, hogy hívják el a barátaikat is a koncertre. Aki a legtöbb embert elhívja, annak egy közös fotót és egy italt ígér a rapper a koncerten. A posztra ekkor 54 reakció érkezett.

Bár G.w.M felesége, Kulcsár Edina nem tagja a bandának, a Facebook -eseménynél szervezőként van feltüntetve a neve a rapperé mellett.

Azahriah Puskás Aréna koncertjére egy nap alatt elfogytak a jegyek

Napjaink legfelkapottabb magyar előadója, a 21 éves Azahriah stadionkoncertet ad a Puskás Arénában. A stadion befogadóképessége koncertek esetén 50 ezer fő. A jegyértékesítés első napján az összes belépő elkelt, így a szervezők egy második Puskás Aréna-fellépést is bejelentettek.

Azahriah koncertjére a jegyek ára 10 ezertől 70 ezer forintig terjed. Becslések szerint a sztár akár 300 millió forintot is kaszálhat az Aréna-koncertekkel.