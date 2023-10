Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Baukó Attila, művésznevén Azahriah lesz az első magyar előadó, aki önálló koncertet ad a Puskás Arénában 2024. május 25-én. A jegyértékesítés kedden 10 óra 10 perckor kezdődött, ám a virtuális sorba egyszerre tízezrek álltak be, ezért úgy tűnt, hogy a rendszer szinte azonnal lefagyott, pedig csak lelassult, hogy ki tudja szolgálni azt az ötvenezer rajongót, aki ugyanabban az időpontban akart belépőt vásárolni. Később Azahriah menedzsmentje tudatta, a tikettek 95 százaléka elkelt, ezért a 21 éves énekes másnap is fellép a 190,5 milliárd forintból épített, egyébként 67 155, de koncerteken 48-50 ezer férőhelyes Puskásban.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

„Azahriah duplázik a Puskásban! 95 százalék sold out, több mint 40 000 jegy talált ma gazdára! A második koncert dátuma 2024.05.26., a jegyértékesítés október 13-án 10.13-kor indul” – osztotta meg a hírt a Supermanagement a Facebook-oldalán.

Azahriah számít jelenleg a legnépszerűbb magyar előadónak. YouTube-megtekintései átlépték a 351 milliót. A Spotify-on havonta nagyjából 25 milliószor, hetente 5,8 milliószor játsszák le a számait. A magyar streamelők a DESH-sel közös Pullupot hallgatták meg a legtöbbször – 6,5 milliószor – 2022-ben az NMHH hivatalos statisztikái szerint.

A fiatal rappernek a Puskás Aréna volt a következő lépcsőfok, miután az eddigi előadásai egyaránt telt házzal futottak: a Budapest Park után a Sziget Nagyszínpadot, majd a Papp László Budapest Sportarénát is megtöltötte.

Az aréna a honlapján grandiózus látványt, magas zenei színvonalat és sok meglepetést ígér.

A jegyek a jövő évi fellépésre 9900 és 99 000 forint közötti összegbe kerülnek.

Azahriah egyébként 2023 novemberében egy tízállomásos európai turnéra indul, és ezeknek a koncerteknek egy részére már korábban minden jegy elkelt.

Érdekesség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésére az online értékesítés első óráiban több mint 100 ezer jegyigénylés érkezett 2022 augusztusában, ezért akkor is belassult a rendszer, majd kevesebb, mint 10 óra alatt végül az összes belépő elfogyott. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) később arról számolt be, hogy 200 ezren szerettek volna bejutni a meccsre.

Baukó Attila Puskás-koncertje a maga nemében hihetetlenül népszerűnek bizonyul, hiszen kedden 22 órakor – 12 óra sorban állást követően – még mindig legalább 500-an vártak a sorukra.