Két fiatal élőben közvetítette a közösségi médiában, ahogy kiugranak egy kijevi épület 24. emeletéről.

Fotó: Shutterstock

A rendőrségi jelentés szerint egy 18 éves fiúról és egy 17 éves lányról van szó – írta meg a Kurir. A testvérpár azonnal belehalt a zuhanásba.

A Telegramra feltöltött videón az látható, ahogy a két fiatal kézen fogva kilép az épület erkélyéről. A zuhanás előtt még hallható, ahogy a fiú azt mondja a húgának, hogy szereti.

A helyi média szerint az öngyilkosságot hétfőn 11 óra 10 perckor követték el. A két fiatal az albérletük erkélyéről ugrott a mélybe. A sajtó kiderítette, hogy a testvérpár sokáig árvaházban élt. A lányt négy-, a fiút pedig tízévesen fogadták örökbe.

A rendőrség kihallgatta a lány 17 éves féltestvérét. Tőle tudták meg, hogy

a fiatalok nemrég elkezdek drogozni, illetve depresszióba süllyedtek.

Az öngyilkosságuk előtti napon csináltak egy Telegram-csatornát The Walking Dead néven. A tragédia előtt itt posztoltak arról is, hogy hamarosan véget vetnek az életüknek. A felvételeket látható az is, ahogy kábítószert fogyasztanak. Az is kiderült, hogy az öngyilkosságról egy héttel korábban döntöttek.