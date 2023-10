A bolgár Pirin-hegység mellett, Szófiától 150 kilométerre délre fekvő Bansko a világ egyik legnépszerűbb távoli munkavégzési helyévé vált az elmúlt években. A városka Budapestről kevesebb mint másfél óra alatt repülővel elérhető.

A bolgár városban több száz digitális nomád él, akik távmunkában keresik a pénzt.

Fotó: Shutterstock

A Nomad List több tízezer digitális nomád összesen 296 ezer bejelentkezésének vizsgálata után megállapította, hogy az elmúlt öt évben Bansko volt a legkövetkezetesebben növekvő távoli munkavégzési központ a világon. A bejelentkezések száma a városból 204 százalékkal ugrott meg 2018 óta.

Bulgária hegylábnál fekvő városa egyébként kivétel a közkedvelt célpontok között, ugyanis általában a tengerparti (Lisszabon, Barcelona), valamint a szigetek (Kanári-szigetek, Bali) voltak a legvonzóbbak a távmunkások számára.

Hányan és milyen munkakörben dolgoznak a digitális nomádok a bolgár városból?

Banskóban havonta átlagosan 300 digitális nomád dolgozik távmunkában, a létszám a síszezon beköszöntével növekszik. A településen tucatnyi nemzet képviselője megtalálható: vannak kriptobrókerkedésből élők, életvezetési tanácsadók, informatikai fejlesztők, standupkomikusok, dizájnerek, nyelvtanárok és művészek is.

Bansko a bolgár Pirin-hegység lábánál fekszik.

Fotó: Shutterstock

Miért választják a távmunka helyszínének Bulgária kis városát?

A város több szempontból is csalogató munkavégzésre, a gyönyörű táj mellett a szolgáltatások is igencsak vonzók: gyors a wifi, megfizethetők a megélhetési költségek és alacsonyak az adók. Például a személyi jövedelemadó és a vállalati adó is csak 10 százalék.

Egy német fiatalember, Matthias Zeitler kapva kapott a lehetőségen, és 2016-ban megalkotta a város első közösségi munkahelyét, majd megrendezte az első Bansko Nomád Fesztivált.

Mi az a Bansko Nomád Fesztivál?

Egy évente megrendezésre kerülő rendezvény, amely a digitális nomádok találkozóhelyeként szolgál. Az immár negyedik éve megtartott ünnepség a távmunkások legnagyobb éves eseményévé nőtte ki magát. Idén nyáron egy hét alatt több tucat előadást tartottak a távmunka műfajáról, mellette pedig a szórakozás is helyett kapott: esténként tábortüzek, bulik vagy raftingolás várta résztvevőket. A tízezer fős hegyvidéki városka a fesztivál idején 730 digitális nomádot látott vendégül.

Milyen szórakozási lehetőségeik vannak a digitális nomádoknak a munka után?

A település az UNESCO-világörökség Pirin Nemzeti Park közelében található, a kinti tevékenységek szerelmeseinek több lehetőséget kínál kikapcsolódásra és feltöltődésre. Egy francia digitális nomád kiemelte a helyiek barátságosságát és szívélyes vendéglátását azon sok szempont közül, hogy miért érdemes időt tölteni Banskóban. Kisváros létére ugyanis a településen sok olyan közösségi eseményt szerveznek, amelyeket bárki látogathat, úgymint salsaórákat, közös vacsorákat és kerti grillezéseket, társasjátékos és vetélkedős estéket, de a külföldiek kirándulhatnak vagy sportolhatnak is a helyiekkel.

Szaska Vucskova polgármester-helyettes a BBC-nek hangsúlyozta a település multikulturalitását, amit jól jellemez, hogy az egyik iskolai osztályba nyolc nemzetiség diákja jár.

A helyi néptánckör előadást tart.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul Bulgária távmunkások körében népszerű városában immár négy vállalat ad a digitális nomádok kényelmére: munkahelyállomást és programokat szolgáltatnak nekik. A cégek tervei közt szerepel, hogy a jövőben még több kényelmi szolgáltatást nyújtsanak a külföldi dolgozóknak.