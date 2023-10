„Hacsak tehetem, kerülöm a nyilvánosságot és bármiféle közszereplést. Ennek egyetlen oka van: átlagembernek tartom magam” – mondta a Blikknek Stadler József fia. Stadler Zoltán elmondta, hogy édesapjáról rengeteg legenda szól.

„Soha nem volt a birtokában egyetlen világhírű festmény sem. Sem Az utolsó vacsora, sem a Mona Lisa. Tudjuk valamennyien, hogy

apu nem volt szent, de az a sok pénz, amit ő keresett, nem elsősorban luxusra, öncélú pénzszórásra ment. Stadiont építtetett, profi futballcsapatot működtetett, rengeteg embernek adott munkát és szórakozást a környéken”

– mondta Stadler Zoltán.

Úgy fogalmazott, hogy „meghurcolták és kinyírták”, mert abba betegedett bele, ahogy támadták, börtönbe zárták. „Hogy mennyire szerette a futballt és az azt körülvevő világot, tökéletesen bizonyítja, hogy már betegen, anyagilag megrogyott állapotban is képes volt 20 millió forintot befizetni a felszámolónak, hogy visszavásárolja tőle a stadiont” – tette hozzá.

„Sokan kérdezik tőlünk, Stadler gyerekektől, milliomosok vagy milliárdosok vagyunk-e, és mekkora az örökségünk.

Nos, megnyugtatok mindenkit: nem vagyunk gazdagok. Mitől lennénk, mindössze egy autót és egy üres földet örököltünk édesapánktól”

– állítja Stadler Zoltán.

Stadler egy Akasztóhoz közeli tanyán született, ott dolgozott juhászként. Az üzleti életbe előképzettség nélkül vágott bele, Oroszországba szállított a hazai piacon feleslegesnek vagy értékesíthetetlennek talált árucikkeket. Gyorsan meggazdagodott, megvette 1993-ban a Kiskőrösi Petőfi LC csapatát, amely később az NB II.-ben már Stadler FC néven szerepelt. A klub székhelye Akasztó lett, Stadler stadiont is építtetett, majd az együttese feljutott az élvonalba, ahol kétszer kilencedik lett. Hat évvel ezelőtt a Nemzeti Sport elkísérte a vállalkozót az egykori akasztói stadionjához:

A Blikk megemlíti, hogy az vállalkozóról azt beszélték, hogy a páncélszekrényében egymilliárd forintot tartott, de azzal is dicsekedett, hogy egy nap 30 milliót is keresett. Állítólag csecsenek is elrabolták, és csak váltságdíj fejében engedték el. Stadler ellen előbb 1993-ban, majd évtizedeken át eljárások folytak, többször is letartoztatták az utolsó eljárás során, 2017 márciusában újabb öt évre ítélték el, de az elsőfok után, november 21-én, 66 éves korában elhunyt.