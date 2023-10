Mozgalmas hetet tudhatunk magunk mögött, az egyik legfontosabb és legszomorúbb esemény az volt, hogy múlt szombatra virradó éjjel háború tört ki Izraelben. A fegyveres konfliktus történései sokakat érdekeltek az elmúlt napokban, de más témák iránt is töretlen volt az érdeklődés. Mutatjuk az elmúlt hét nap legolvasottabb cikkeit.

Kihirdették a legújabb üzemanyagárakat: péntektől megint látványosan olcsóbb a benzin és a dízel

Újabb árcsökkenés jön a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből. Ez azt jelenti, hogy a hétfői 20 forintos áreséssel nem ér véget erre a hétre a fogyasztói szempontból kedvező folyamat, immár sorozatban hatodik alkalommal csökken az üzemanyagok ára. Egyre távolabb a kormányzati ársapka réme.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Üzemanyagár: brutális kedvezményt hirdetett meg az egyik kúthálózat – húsz forinttal olcsóbb a benzin, de csak a hétvégén

Látványos árkedvezményt hirdetett meg az egyik magyarországi kúthálózat október első két hétvégéjére. Az olcsó üzemanyag már elérhető bárki számára. A benzin árát október első hétvégéjén csökkentették, a második hétvégén (október 14. és 15.) a gázolaj lesz jóval olcsóbb. Fontos, hogy az engedmény minden vásárló számára elérhető, és nem kötődik semmilyen feltételhez.

Izraeli mentőakció: kerülő úton, saját költségén mentette haza utasait egy magyar utazási iroda

Az izraeli háború kitörése sokakat meglepett. A közel-keleti ország népszerű célpont a magyarok körében is, ebben az időszakban is sok honfitársunk tartózkodott ott. A háború miatt érthető okokból a többségük el akarta hagyni az országot, sokuknak ehhez segítség is kellett. Saját költségén, kerülő úton, Isztambulon keresztül hozta haza huszonhat magyar utasát Izraelből a Proko Travel. Az ügyvezető annyit mondott: nem számított nekik, hogy mennyibe kerül, csak épségben hazatérjenek az utasaik.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Izraeli háború: elmondja a szakértő az igazságot a Hamászhoz került ukrán fegyverekről

A világban most egyszerre két sokakat érdeklő háború is zajlik (a sok kisebb konfliktus mellett), így nem csoda, hogy sokan keresik a kapcsolódási pontokat közöttük. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint nem lehet kizárni, hogy korrupt ukrán tisztek adtak el fegyvert iszlamista szélsőségeseknek, azonban hozzátette, hogy erre azonban egyelőre az égvilágon semmilyen bizonyíték nincs.

Fotó: Hazem Bader / AFP

Az orosz–ukrán háború kényszernyugdíjazhatja az Abrams tankokat

Az Amerikai Egyesült Államoknak hasznos tapasztalat, hogy fegyverei miként muzsikálnak éles helyzetben. Az amerikai hadsereg egyik friss tanulmánya szerint az M1 Abrams harckocsikat szükséges lenne kivonni a szolgálatból, és helyette könnyebb, kisebb, pilóta nélküli járműveket kellene bevetni a jövőben.

Elválik felesége Parragh Lászlótól

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László és Horváth Bianka válópere még folyamatban van. Horváth Bianka külön életet folytat gyermekeivel. Az MKIK vezetője nemcsak a magánéletében szembesül kihívásokkal, a Magyar Nemzeti Bankkal is nyílt vitát folytat.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A hét podcastja: Sokat lehetne keresni a kispapírokkal, csak kevesen értik őket – Első rész

Érdemtelenül alacsony figyelem hárul a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kis-és közepes papírokra, noha a blue chipek árnyékában is fel lehet fedezni több értékes, nagy növekedési potenciállal rendelkező, és érdemi hozammal kecsegtető részvényt – mondták a Világgazdaság Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb epizódjában Bukta Gábor és Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzői.