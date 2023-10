"Köszönjük az imákat, de Izraelért se felejtsetek el imádkozni" – kezdte videós bejelentkezését az izraeli reptéren rekedt magyarok vezetője.

Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

A hölgy, Facebook profilja szerint Bodoczki Zsanett videóüzenetében elmondta: 202 magyar tartózkodik jelenleg a reptéren, akikkel közösen remélhetőleg akár már a mai nap folyamán el tudják majd hagyni az országot.

Kiemelte: a reptér területén belül teljes biztonságban vannak, a helyi magyar konzulátussal pedig kapcsolatban állnak, minden segítséget megkaptak tőlük.

Kaptunk élelmiszert, kaptunk vizet, kaptunk kávét, itt vannak velünk

– fejtette ki a konzulátus munkatársaira utalva Bodocuki Zsanett.

A 202 kint rekedt magyar között 1-3 éves kor közötti gyermekek is vannak, családok, idősek is a magyar csoport részét képezik.

Most már ott tartunk, hogy mindenki be van regisztrálva a hatóságoknál, a konzulasszony itt van velünk, reméljük a legjobbakat és köszönjük az imákat, ne hagyjátok abba!

– zárta bejelentkezését Bodoczki.

‼️HELYZET JELENTÉS 2. NAP‼️ +110 magyart talaltunk es csatlakoztak hozzank Az Izraeli Reptèren :) Posted by Zsani Bodoczki on Sunday, October 8, 2023

A palesztin-izraeli háború tegnap reggeli kirobbanása óta lassan az ötezret is eléri azok száma, akik vagy életüket vesztették, vagy megsebesültek a konfliktusban, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint magyar állampolgárok nincsenek az áldozatok között.

A helyi közlések szerint a palesztin egységek még a mai nap folyamán is be tudtak törni a zsidó állam területére, ahonnan száznál is több civilt raboltak el, sokakat váltságdíj fejében tartanak fogva.

Az erőszak ellen Ferenc pápa is felszólalt, Londonban ugyanakkor palesztin-párti tüntetések is zajlanak.