Igazi szenzációval bővül a Madame Tussauds Budapest kínálata: Magyarországra érkezik a világ egyik leghíresebb sportolója, divatikonja és médiasztárja, David Beckham viaszmása – tudatta a Merlin Entertainments helyi képviselete. A közlemény emlékeztet, hogy a 115-szörös angol válogatott labdarúgó, a brit Manchester United, a spanyol Real Madrid, az amerikai LA Galaxy és a francia PSG korábbi középpályása jelenleg az egyesült államokbeli Miami csapatánál az argentin Messi jelenlegi főnöke, és néhány hónapig időzik majd a magyar fővárosában.

David Beckham személyesen találkozott a Madame Tussauds angliai munkatársaival, akik tetőtől talpig megvizsgálták

Fotó: Madame Tussauds Budapest

A Beckham-figura a prágai Madame Tussauds produkciójából érkezik vendégségbe hozzánk és előreláthatólag több hétig marad nálunk. A hazai Madame Tussauds 51 állandó „bábuval” rendelkezik, ám időről időre jönnek a Palazzo Dorottyába exkluzív vendégek is. Legutóbb a világ leggyorsabb sprintere, Usain Bolt viaszmása töltött itt néhány hónapot.

Érdekesség, hogy David Beckham annak idején személyesen találkozott a Madame Tussauds angliai munkatársaival, akik így lehetőséget kaptak arra, hogy tetőtől talpig felmérjék a világsztár testének minden porcikáját.

Több ezer biológiai adatot vettek fel a csontok méretétől a testsúlyon át a sportoló arcberendezéséig.

A figura – a többi viaszmáshoz hasonlóan – a London melletti műhelyben készült képzőművészművészek, digitális szakemberek és más szakértők bevonásával.

A 48 éves világsztár bőrét több mint 60 tetoválás borítja, ezeknek mind különleges jelentősége van. Elsőként a fia nevét tetováltatta magára, de szerepel a testén a kedvenc száma, a hetes, továbbá kínai, héber és hindi írásjelek, valamint a 99-es szám, amelyik a házasságkötésére utal. Az egykori kiváló focista 1999-ben vette feleségül a legendás angol együttes, a Spice Girls egyik tagját, Victoria Caroline Adamst, akivel négy gyereket neveltek fel közösen.

Fotó: Madame Tussauds Budapest

Beckhamnek nemcsak az énekesnőhöz fűződik legendás kapcsolata, hanem a királyi családhoz is: igen közel áll például Vilmos herceghez, sőt a hírek szerint Katalin hercegné bizalmasa is egyben. Ott volt többek között Harry herceg esküvőjén is. A néhai II. Erzsébet királynő nagy tisztelőjeként 13 órán keresztül állt sorba, hogy leróhassa kegyeletét az uralkodó koporsója előtt. David Beckham az UNICEF jószolgálati nagyköveteként évek óta küzd a gyermekjogok megvalósulásáért.

Kiemelik: Beckham barátok közé kerül a Madame Tussauds Budapestben, miután a látványosság egy másik népszerű figurája, Lionel Messi éppen a csapatában játszik, míg Jennifer Lopezzel és Beyoncéval közös reklámfilmet forgatott.

A stílusikonnal öltönyben és nyakkendőben találkozhatnak a látogatók a produkció interaktív kávézójában. A volt manchesteri ikon egy vörös szőnyegen állva várja a vendégeket, fotósok gyűrűjében, így mellé állva minden rajongó úgy érezheti magát, mint egy valódi csillag – írják.

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy 40–50 millió forint közötti összegre jön ki egy viaszfigura előállítási költsége,

annak függvényében, hogy készült-e már belőle korábbi példány, illetve milyen ruhát, hajat igényel. Ami pedig a belépőket illeti, a felnőtt teljes árú jegy online megvásárolva 12 490, míg a helyszínen 13 990 forint, de kedvezményeket biztosító jegytípusok ugyancsak elérhetők.