Leteszteltük, hogy tényleg az iPhone 15 Pro lehet-e a legjobb játékkonzol

Az iPhone 15 vagy az iPhone 15 Plus készülékkel az átlagfelhasználókat célozza az Apple, az igazi innovációk a Pro és a Pro Max modellekben várják az ügyfeleket. A mobiltelefonok piacán egyre nehezebb világrengető újdonságokkal előállni, illetve a legnagyobb gyártók között a verseny is rendkívül kiélezett egy-egy új széria bevezetésekor. Ez azt jelenti, hogy akár nüansznyi változtatások is pozíciót érhetnek ezen a piacon. Hol lehet még tere a fejlődésnek a mobiltelefonok között? Az Apple szerint a videójátékos fronton, ahová az idei iPhone szériával szeretne is betörni. A Világgazdaság az iPhone 15 megjelenése után kapott egy iPhone 15 Pro tesztkészüléket az iSTYLE-tól, hogy kideríthessük, sikerült-e megvetnie a lábát az iPhone-nak a játékpiacon.

Az iPhone 15 Pro egyik legnagyobb újítása lehet, hogy a készülék versenybe szállhat a legfejlettebb videójátékos konzolokkal. A modellbe épített minierőműben megvan a lehetőség, hogy AAA videójátékokat futtasson, de kicsit még várni kell arra, hogy az Apple utolérje az iPhone 15 Pro képességeit.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az iPhone 15 Pro lehet a legjobb játékkonzol

Az Apple illetékesei több interjúban is hangoztatták, hogy az új széria már nemcsak a rivális mobilgyártókkal, hanem a játékkonzolokkal is versenyre akar kelni. Az Apple marketinganyagaiban is többször helyet kaptak a gaming törekvések. Összességében az érezhető, hogy a cég megvetné a lábát ezen a területen, és az iPhone 15 Pro készülékek remek lehetőséget kínálnak ehhez.

Fontos hozzátenni, hogy az Apple milyen ellenfelekkel is néz szembe a ringben.

Egy iPhone 15 Pro 499 990 forintnál kezdődik, ez pedig a legkisebb, 128 gigabyte (GB) tárhellyel rendelkező modell. A 256 GB-os 549 990, a 512 GB-os 649 990, az 1 terrabyte (TB) tárhellyel felszerelt készülék pedig 749 990 forintba kerül. Ezzel szemben a játékkonzolok árai jóval alacsonyabbak.

A Playstation 5 ára 825 GB belső tárhellyel nagyjából 230 ezer forint körül mozog, az Xbox Series X 1 TB belső tárhellyel 200 ezer forint körüli áron már elérhető, illetve a jelenlegi videójáték-generáció helyzetét megnehezítő Xbox Series S 1 TB belső tárhellyel már 140 ezer forintért megkapható. Mindezek mellé pedig ott vannak a számítógépek, amelyek a legjobb élményt nyújthatják, és a gépházakba a világ minden pénzét bele lehet önteni.

Ezek mellett még meg kell említeni a videójátékos-szegmensben az iPhone közvetlenebb riválisait, a kézikonzolokat. A hordozható játékkonzolok trónján már évtizedek óta a Nintendo foglal helyet. A Gameboy gépektől kezdve a Nintendo DS-eken át a jelenleg futó Nintendo Switch gépekig mindig a japán cég uralta ezt a piacot. Ez még úgy is igaz, hogy a 2017-ben megjelent Nintendo Switch gépek már akkor elavultnak számítottak. Ennek ellenére az asztali és kézikonzolos átalakíthatósága, illetve a Nintendo exkluzív játékfelhozatala így is a világ harmadik legnagyobb darabszámban értékesített játékkonzoljává tette a Switchet. A Nintendo masinája verziótól függően 100–150 ezer forint közötti áron elérhető.

Látható tehát, hogy aki videójátékozni szeretne, annak számtalan lehetősége van, amelyek árban bőven alatta vannak egy új iPhone-nak. Mi lehet mégis a félmilliós készülék varázsa?

Az iPhone 15 Pro egy miniuniverzum a tulajdonosa zsebében

Az előbb felsorolt gépeket erre tervezték, arra hivatottak, hogy a felhasználók játszanak rajtuk. Mellékesen felfoghatók „tévéokosítóként” is, hiszen le lehet rájuk tölteni például streamingalkalmazásokat, de viszonylag kicsi azok aránya, akik a konzoljukon keresztül streamelnek filmeket.

Az iPhone 15 Pro viszont ennél sokkal több, egy okostelefon, amelyet az emberek gyakorlatilag szinte már mindenre használnak. Az okostelefon azzá vált, mint a Star Wars-filmekben a Jedi fénykardja, vagy a Harry Potter univerzumban a varázslók pálcája, egy nélkülözhetetlen eszköz, amely folyamatosan összeköt minket a világgal. Az pedig, ha a felhasználók még a legnagyobb AAA videójátékcímekkel is játszhatnak a telefonjukon, ha éppen ahhoz van kedvük, hatalmas eredmény lehet.

Már csak azért is, hiszen egy zsebben elférő, vékony készüléknek kellene futtatnia olyan játékokat, amelyekhez a profi videójátékos cégek testes konzolokat gyártanak. Ezt beletenni egy iPhone-méretű gépbe, lenyűgöző teljesítmény. Mindezek mellett az új USB-C csatlakozónak köszönhetően az Apple számára elérhetővé vált a kontrollerkérdés megoldása is. Aki játszott már mobiljátékkal, az tudhatja, hogy az érintőképernyő csiszitolása nem kedvez a precíz mozdulatoknak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Backbone kontrollerátalakító azonban megadja az átmenetet az iPhone és egy konzolos kontroller között. Az iSTYLE egy Backbone kontrollert is a Világgazdaság rendelkezésére bocsátott a teszt idejére. A készülék az USB-C-porton keresztül csatlakozik az iPhone-hoz, és bár első ránézésre kissé rozogának tűnik az így összeszerelt konzol, a tartása teljesen stabil, és a kézbe is kényelmesen belesimul.

Az iPhone 15 Pro az USB-C-porton keresztül csatlakozik a Backbone kontrollerbe. A Backbone stabilan tartja a készüléket, a fogása pedig kényelmes, ideális a játékhoz.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Backbone-hoz tartozik egy alkalmazás, amely elérhető az App Store-on keresztül. A Backbone alkalmazás lényegében központi HUB-nak felel meg, ahol a felhasználó összekapcsolhatja a különböző videójátékos előfizetéseit. A Playstation Plus- és a Game Pass-előfizetés is elérhető a Backbone-on keresztül, ami lehetővé teszi a már meglévő konzolos játékok streamelését az iPhone 15 Próra. A teszt során a Game Pass kínálatában elérhető Forza Horizon 5 című autóverseny-szimulátort és a High on Life FPS-nézetű lövöldét is kipróbáltuk az iPhone 15 Próra streamelve. Ezek AAA kategóriás videójátékok, különösen a Forza, ami azt jelenti, hogy a lélegzetelállító teljesítmény lenne az iPhone-tól, ha sikerülne futtatnia őket.

Az eredmény pedig az, hogy a játékok elindultak, de játszani már nem igazán lehetett velük. Mind a Forza, mind a High on Life rendkívül szaggatott a teszt során, így igazából élvezni a játékot nem lehetett. Viszont fontos kiemelni, hogy ezek streamelt vagy remote-olt játékok voltak, ami azt jelenti, hogy a felhőn keresztül, távoli eléréssel futottak az iPhone 15 Prón. Erősebb internetkapcsolat mellett a problémák mérséklődtek, de nyilván még így sem volt maximális az élmény.

Amik viszont tökéletesen működtek, azok az iPhone 15 Próra letöltött játékok, különösen az Apple Arcade címei.

Ezek a kiváló, mobilra optimalizált címek tökéletesen futottak a készüléken, a látványuk is nagyon szép volt. Emellett pedig a Backbone támogatásával az egyes játékokban szinte legyőzhetetlennek érezhette magát a játékos, mivel az irányítás így hozta a nagy konzolos játékok színvonalát. Többek között meg kell említeni a mobilokra fejlesztett Diablo Immortal játékot, amely igazi magával ragadó élményt nyújtott a teszt során.

A sokat emlegetett túlmelegedés kérdése a teszt alatt ugyan jelentkezett, de ez egy szoftveres probléma volt, amit az Apple gyorsan rendbe rakott egy frissítéssel. Ami már érdekesebb, az az akkumulátor kapacitása játék közben. Egy hordozható konzol lényege, hogy a felhasználó bárhol játszhat a kedvenc címeivel, nincs egy tévé és egy konnektor mellé láncolva. Ez a Steam Deck kézikonzolok egyik Achilles-sarka, hogy a gép ugyan gyönyörűen futtatja a legnagyobb játékokat is, viszont cserébe az akksija nagyjából két-három óra után megadja magát. Az iPhone 15 Prót tesztelve vegyes a tapasztalat. A gépre telepített, mobilos játékok esetében az akkumulátor jól bírta a strapát, négy-öt órát is ki lehetett belőle hajtani, ami ahhoz mérten, hogy egy mobiltelefonról beszélünk, jónak mondható. A felhőn keresztül streamelt címek viszont már jócskán zabálták az akksit, két óra alatt felélték az energiát. Ezt azonban be lehet tudni annak, hogy a streamelés jobban meghajtja a telefont a háttérben, várhatóan a natív címek esetében a jövőben nem lesz ezzel probléma.

Videójáték-konzol lett-e az iPhone 15 Pro?

Ha az eszköz teljesítményét nézem, akkor a rövid válasz igen, mert képes arra, hogy egy next gen konzol képi világát hozza, és teszi mindezt úgy, hogy ez »csak« egy zsebünkben lapuló eszköz. Erre a kérdésre bővebb választ egy-két hónapon belül kapunk szerintem, amikor a már bejelentett AAA-s nevek megérkeznek natívan futtatható alkalmazásként az App Store-ba

– mondta az iSTYLE product menedzsere, Polyák Dániel. Hozzátette, hogy ennek első éles próbája október 30-án jöhet el, amikor a Resident Evil: Village című játék megjelenik az Apple Store-ban. Az iPhone 15 Pro egy rendkívül erős gép, amely az A17 Pro processzornak köszönhetően valóban magában rejti azt a teljesítményt, ami egy AAA cím futtatásához szükséges, például kisajtolja a készülékből a Ray Tracinget (a fény élethű fizikájának szimulálása, a technológia lényegében azt modellezi, hogy a játékon belüli fény a játékon belüli felületekről miként verődik vissza és terjed a térben), amivel sok esetben még a legnagyobb konzolok is megszenvednek.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mobiljáték kategóriában így az A17 Pro processzor egy új kategóriát jelent. Sosem látott, részletgazdag környezetet kínál a mobilos játékokban, szemkápráztató grafikát és eddig nem tapasztalt sebességet ad ezen a területen. Amit jelen pillanatban az iPhone 15 Pro és az A17 Pro processzor közösen nyújt a felhasználónak, az csak a jéghegy csúcsa, hiszen az áttörés akkor jön, ha a AAA címek natív megjelennek a telefonon.

Amint ez bekövetkezik, az iPhone 15 Pro joggal nevezheti majd magát videójátékos konzolnak.

A product menedzser arról is beszélt, hogy az Apple látványos lépéseket tesz a videójáték-piac meghódítása felé az újításaival is.

Az Apple idén, szerintem, már a Vision Próval is, olyan jövőt mutatott nekünk, ahol eltűnhetnek a különbségek akár a hordozható játékkonzolok és a mobiltelefonok között. A válasz a kérdésre (hogy a legjobb konzol-e az iPhone 15 Pro) tehát nem egyértelmű igen vagy nem, mert nem csak egy videójátékkonzol lett, hanem valami sokkal több lett annál, hiszen az Apple ismét nem érte be az átlagossal, és a mobil gaming fogalmát a következő szintre emelte

– vélekedett Polyák Dániel.

Érkeznek az AAA címek az iPhone-ra, csak győzzük kivárni

Az Apple bejelentette, hogy készülnek a natív AAA videójátékokkal az iPhone 15 Pro készülékekre. Polyák Dániel elmondta, hogy 2024-ben olyan címek jelennek majd meg ezekre a telefonokra, mint a Division vagy a Death Stranding, amelyek a jelenlegi Playstation 5 és Xbox Series konzolgeneráción is kimelkedő címeknek számítanak. Ezek már natív programok lesznek az iPhone-on, vagyis nem streamelni kell a felhőn keresztül a játékot, hanem közvetlenül lesznek rátelepítve a készülékre, ezzel pedig az A17 Pro processzor teljes kapacitását ki lehet majd használni.

Fentebb már említettük, hogy az iPhone 15 Prón az árcédula jóval vaskosabb, mint egy játékkonzolon. Azonban ki kell emelni, hogy amikor a legmodernebb videójátékok elérhetők lesznek az iPhone-on keresztül, akkor a vásárlók egy igen érdekes helyzetben találhatják magukat.

Aki egyébként is lecserélné a készülékét egy újabb generációs iPhone-ra, az egy Playstation vagy egy Xbox árát még rászánva egy olyan mobiltelefont kap, amely valóban egy játékkonzol is egyben.

Mennyire fontos piac a mobiljátékoké?

A videójáték-piac az egyik leggyorsabban növekvő iparág. 2023-ban 3,09 milliárd ember játszott aktívan videójátékokkal az Exploding Topics adatai szerint. Ez a szám 2024-e 3,32 milliárdra nőhet. Az Earth Web azt írta, hogy a világ majdnem 8 milliárdos népességéből nagyjából 6 milliárd embernek van okostelefonja. Ennek a 6 milliárd embernek a fele, vagyis 3 milliárd ember játszik játékokkal a telefonján.

Ebből látszik, hogy az Apple egy igazi aranybányára teheti rá a kezét, ha sikerül a legfejlettebb konzolos videójátékos élményt átültetnie az iPhone készülékekbe.