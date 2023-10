Második napja tart a palesztin-izraeli háború: közel ezren meghaltak, négyezernél is többen megsebesültek

Nem telt el két nap azóta, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet rakétaesőt zúdított Izraelre, majd szárazföldi erőkkel is betört a zsidó állam területére, a veszteségek máris hatalmasak: hivatalos információk szerint legalább 600 izraeli állampolgár vesztette életét a harcokban, több mint kétezren pedig megsebesültek.

Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

Az izraeli hatóságok közlése szerint a palesztin agresszióra válaszul indított bombázás következtében legalább 313 palesztin vesztette életét a Gázai övezetben, további 1990-en pedig megsebesültek. Az áldozatok száma ugyanakkor egyre csak nő: hivatalos források szerint legalább két ukrán, két thaiföldi és egy kambodzsai állampolgár is meghalt a harcok következtében.

Lengyelország menekíti állampolgárait Izraelből

Ezzel párhuzamosan Lengyelország bejelentette, hogy C-130-as típusú katonai személyszállító repülőgépeket küldenek állampolgáraikért, akik Izraelben rekedtek. Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes a közösségi médiában azt írta: a tel-avivi Ben Gurion nemzetközi repülőtéren összegyűlt lengyelekért néhány órán belül indul a gép.

Andrzej Duda lengyel elnök korábban a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: a palesztin szélsőséges Hamász szervezet fegyveres akciójában lengyelek nem sebesültek meg – értesült az MTI.

További palesztin egységek törtek be Izraelbe, sok civilt elraboltak

Hivatalos beszámolók szerint azonban az erőszak korántsem csitul Izraelben: megfigyelők szerint további palesztin fegyveresek szivárogtak be a zsidó állam területére még a mai nap folyamán is.

A jelenlegi izraeli összesítések szerint mintegy száz izraeli katona és civil - férfiak, nők és gyermekek - kerültek szombaton a Hamász fogságába, őket a határkerítés megrongált részeinél hurcolták át Gázába. A túszok között több tucat külföldi állampolgár is van, akik közül néhányan részt vettek a sivatagi technozenei fesztiválon is.

Számos amerikai állampolgárt, helyi üvegházakban dolgozó thaiföldi vendégmunkásokat, valamint az Egyesült Királyság, Németország és Oroszország állampolgárait is elvitték Gázába. Az amerikai nagykövetség szóvivője azt mondta, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet – írja az MTI. A túsztárgyalások lefolytatásához Izrael Egyiptom segítségét kéri.

Világszerte megrökönyödést vált ki a palesztin-izraeli háború

A konfliktus azonban nem korlátozódik a Közel-Keletre: a Scotland Yard közlése szerint több olyan incidens is történt Londonban a mai nap folyamán, mely a palesztin terroristák melletti szimpátiát volt hivatott kifejezni. Ennek kapcsán Suella Braverman brit belügyminiszter vasárnap felszólította a rendőrséget, hogy minden törvényes eszközzel lépjen fel a Hamászt támogató megnyilvánulások ellen.

Hosszú, nehéz háborúra számít Izrael, és már beszállt a libanoni Hezbollah is Már biztos, hogy nem egynapos háborút hozott Izraelnek az ötven évvel ezelőtti jom kippuri háború évfordulójára időzített támadás. A harcok vasárnap tovább folynak, a miniszterelnök „hosszú és nehéz háborúra” számít, és bekapcsolódott a harcokba a libanoni Hezbollah szervezet is.

Ferenc pápa eközben az erőszak azonnali beszüntetésére szólította fel a háborúzó feleket vasárnap délben elmondott beszédében. A katolikus egyházfő kijelentette: imádkozik a villámgyorsan berobbant erőszakhullám minden áldozatáért és azokért is, akiknek a háború nyomán félelemben telnek a napjai.

Meg kell érteni, hogy a terrorizmus és a háború semmilyen megoldáshoz nem vezet, egyedül halálhoz, sok ártatlan szenvedéséhez. A háború kudarc, minden háború kudarc.

– fejtette ki Ferenc pápa.

Nincsenek magyar áldozatai a palesztin-izraeli háborúnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint nincsenek magyar áldozatai a palesztin-izraeli háborúnak, ugyanakkor mindenkit megkért, hogy egyelőre senki ne utazzon be a közel-keleti országba.

Szijjártó kiemelte: jelenleg 400, Izraelben tartózkodó magyar állampolgárral tartják a kapcsolatot folyamatosan, kiemelte: fontos, hogy minden kint tartózkodó magyar állampolgár lépjen kapcsolatba a külügyminisztériummal, hogy naprakész információkkal tudják őket ellátni, és ha kell, a segítségükre tudjanak sietni.

Hozzátette: Budapesten is a vészhelyzeti központban megemelt konzuli létszámmal dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak a lehető legtöbb segítséget nyújthassák.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy egy 90 tagú turistacsoport tartózkodik a Ben Gurion repülőtéren, őket ellátták élelemmel, vízzel, szállást is felajánlottak nekik a Wizz Airrel együttműködve, de ezt nem kívánták igénybe venni. Továbbá egy másik, 30 tagú turistacsoporttal is kapcsolatban állnak, a körülményekhez képest jelenleg biztonságban vannak, csakúgy mint az a Gázai övezetben tartózkodó 12 magyar, akivel szintén kapcsolatban állnak a magyar hatóságok – emelte ki az MTI.