Matthew Perry egy hátborzongató fotót osztott meg magáról az Instagramon, amint egy végtelenített medencében pihen, mindössze öt nappal azelőtt, hogy a hírek szerint az otthonában fulladás következtében meghalt.

A képen az látható, hogy éjjel egy fülhallgatóval a fején a várost nézi a nyitott medencéjéből és humorosan a posztban megjegyzi, hogy most ő a „Mattman”.

Fotó: AFP

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy ötvennégy éves korában szombaton meghalt Matthew Perry, aki az 1990-es években a Jóbarátok című sorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. Sajtóinformációk szerint

a filmsztárra Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá. Az eddigi információk alapján nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot.

Matthew Perry 1969. augusztus 19-én született, Montrealban és Los Angelesben nőtt fel. Gyerekszínészként kezdte, de a nagy áttörést az jelentette, amikor beválogatták az 1994-ben indult Jóbarátok című sorozatba, amelyben Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer és Matt LeBlanc volt a többi főszereplő. A Jóbarátok a 90-es évek legnépszerűbb tévésorozata volt, az utolsó adást az Egyesült Államokban 52,5 millió néző látta. A sorozat főszereplői annyira népszerűek voltak, hogy epizódonként egymillió dollárt kértek a kilencedik és a tizedik évadban. A szereplőgárda népszerűsége annyira nem kopott meg, hogy felkérték őket, jöjjenek össze egy különleges alkalomra, ezzel nagyban segítve az HBO Max streamingszolgáltató 2021-es elindulását.

Ezért fejenként több mint kétmillió dollárt kapott a hat filmsztár.

Matthew Perry szerepelt a többi között a Bolond szél fúj, a Hajszál híján hősök, és a Bérgyilkos a szomszédom című mozifilmekben is. A színész tavaly magyarul is megjelent, Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyvében őszintén írt függőségéről, betegségeiről és magányáról is.