Megrohanták a jegyirodákat Azahriah rajongói – teltházas lehet a harmadik Puskás Aréna-koncert

Elkezdődött a jegyértékesítés Azahriah harmadik Puskás Aréna koncertjére és már össze is omlott az online értékesítési felület. Az online jegyvásárlás ma 10 óra 17 perckor indult el, kollégánk pedig abban a pillanatban a 14 677. várakozó volt a virtuális sorban. Néhány perccel később egy másik kollégánk is bejelentkezett a jegy.hu felületére, ekkor már valahol 23 ezer fő körüli volt a sor mérete, majd újabb néhány perc múlva már majdnem 30 ezernél tartott.

Azahriah akkora bravúrt hajt végre, amire eddig csak a Coldplay volt képes Magyarországon: háromszor is megtölti a Puskás Arénát.

Fotó: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország

A 21 éves magyar előadó olyan bravúrt mutatott be a három koncerttel, amire eddig csak a Coldplay volt képes. Azahriah első magyar előadóként adhat nagykoncertet a Puskás Arénában. Az eredeti fellépés 2024. május 25-én lesz, de erre a jegyeket szinte azonnal elkapkodták, így a szervezők azonnal bejelentették a második koncertet, 2024. május 26-ra. Láthatóan a magyar közönség nem tud betelni Azahriah-val, hiszen a második koncertre is hatalmas volt az érdeklődés. A rajongók tömött sorokban várakoztak a jegyértékesítésre a Deák térnél, a jegyirodában, illetve az online értékesítési felület is összeomlott a vásárlók súlya alatt.

Elképesztő: menedzsere nem tartotta valószínűnek, Azahriah mégis három koncertet ad a Puskás Arénában A 21 éves Azahriah teljesítményéhez hasonlót eddig csak a Coldplay volt képes produkálni. A fiatal magyar sztár harmadik koncertje után százmilliókkal lehet majd gazdagabb.

A honlapon a vásárlásra várakozók olyan üzenetet kaptak, hogy több mint 10 ezren állnak sorba, hogy jegyet válthassanak Azahriah-ra. A Világgazdaság egy olvasója elárulta, hogy majdnem 8 órán keresztül "állt sorba" az online értékesítésnél, mire a rendszer jelezte, hogy sikerült jegyet vásárolnia a koncertre.

Ahogy arról korábban írtunk a Puskás Aréna befogadóképessége egy koncert esetében 50 ezer férőhely. Két teltházas koncert így nagyjából 300 millió forint bevételt jelent Azahriah-nak, de mióta erről írtunk már javában zajlik a jegyvásárlás a harmadik nagykoncertre.