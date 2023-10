Régen az volt a jellemző, hogy az embereknek viszonylag kevés, de cserébe nemesfémből, főként aranyból készült ékszerei voltak, gyakran drágakövekkel – mesélte a Világgazdaságnak Seprényi Georgina ékszerszakértő a Kortárs Ékszerhét Budapest kapcsán. Ezeket nyugodtan hívhatjuk értékálló daraboknak, a bizonytalanabb időszakokhoz szokott generációk talán ezért is választották ezeket – tette hozzá.

Egyre inkább az egyedi ékszereket keressük

Fotó: Mint Images

Ebben a mostani, felgyorsult, rohanó világban a divat is gyorsan változik, ezért előtérbe kerültek a bizsuk, a nagy divatcégeknél, ruhagyártó multinacionális nagyvállalatoknál is egyre több ékszert lehet venni. Ezek nem nemesfémből készülnek, ráadásul tömeggyártásban. A fiatalok elsősorban ezeket választották az elmúlt években – hangsúlyozta.

A Kortárs Ékszerhét nem csak bemutatja a lefrissebb alkotásokat, hanem el is gondolkodtatja a látogatót

Fotó: Budapest Jewelry Week

Mit hord most a magyar?

Úgy látjuk, mára azonban körvonalazódik egy megújuló tendencia:

egyre inkább előtérbe kerül az, hogy mindenki egyéniség szeretne lenni, a szakma pedig érzékeli az egyedi, design darabok iránti megnövekedett érdeklődést

– ecsetelte a szakértő. Ezek ára magasabb, mint a bizsuké, de nem feltétlenül sokkal. Kiemelte:

ezeket az alkotásokat főként design-boltokban, vagy galériákban lehet megvenni, mert a legtöbb ékszerművésznek nincs saját boltja, ez itthon nem gyakori.

Tapasztalatuk szerint a legtöbben egy-egy darabot viselnek, amit nagyon szeretnek, de szívesen hordják régről örökölt kedvenceiket is, adott esetben újragondoltatva azokat egy tervezővel. Most már ez az egyediség annyira jellemző, hogy az esküvői szegmensben is felerősödött a desing-gyűrűk vásárlása a kommersz ékszerházakkal szemben.

A lánykérés, esküvő, születésnap, évforduló azok az alkalmak, amire már rendszeresen és nagy számban jönnek megrendelések az ékszerművészekhez.

A vásárlók a legtöbbször az interneten találnak maguknak egy szimpatikus tervezőt, akinek megtetszik a munkássága, ami megszólítja őket és innen jön a legtöbb megrendelés – fejtette ki.

Határtalan fantázia: az ékszerek formája, anyaga bármilyen lehet és bármiből készülhet

Fotó: Budapest Jewelry Week

Milyen árkategóriák vannak?

Felső határ biztos nincs – válaszolta a kérdésünkre Seprényi Georgina. Mint mondta: ha az ember bemegy egy kommersz (nem egyedi) ékszeráruházba, és venni akar például egy gyűrűt, ott az arany napi árfolyama alapján, az ékszer súlya alapján van egy alapár, amihez hozzájön egy úgynevezett fazonár.

Egy tömeggyártott arany karikagyűrűt 200 ezer forint környékén már lehet vásárolni. Ha egyedi tervezésről van szó, a határ a csillagos ég.

A szakértő elmondta, kortárs ékszerboltjukban a normál méretű, sztenderd design-ban, megszokott fazonban, de különleges egyedi motívummal ellátott gyűrű 280 ezer forint körül mozog. Készítettek már nagyon vastag, nagyon nagy, gyémánttal megszórt gyűrűt 800 ezer forintért is.

Az arany ötvözeteiből továbbra is a sárga a legnépszerűbb, de jön fel a roséarany

Fotó: Shutterstock

Nem mind arany, ami fénylik – Mi a legnépszerűbb nemesfém?

Ami időtálló és megfizethető nemesfém, az az ezüst – emelte ki. A legtöbb magyar tervező a design ékszereket ebből készíti. Mivel számottevően olcsóbb, mint az arany, egy átlag keresetű ember is hozzá tud jutni magyar tervezőtől különleges, kézzel készült, egyedi tervezésű design ékszerekhez, mindössze pár tízezer forintért.

Ha belegondolunk, olcsóbban jutunk hozzá egy akár évtizedeken át viselhető, személyre szóló nemesfém ékszerhez, mint egy Sziget-napijegyhez.

A fiatalok is főleg a büdzsé miatt választják az ezüstöt, vagy azt „aranyozva”, ami egy galvanizálási technika, tehát egy bevonat, színe, mint a tömör aranyé.

Az aranynak három verziója népszerű:

a klasszikus sárga,

a roséarany

és a fehérarany.

Utóbbi kettő régen is létezett, de eddig a klasszikus, mindenki által beazonosított szín volt toronymagasan a legkelendőbb. És hogy jön ki a többi szín? „Az aranynak különböző ötvözetei vannak, amibe különböző ötvözőket tesznek.” Hogy miért? „Mert önmagában a 24 karátos sárga arany nagyon puha, nem lehet magában megmunkálni úgy, hogy tartós legyen, mert eldeformálódik. Az ötvözőanyagtól függ az arany színe.”

Jelenleg a roséarany a legdivatosabb, a fehérarany pedig a legkeményebb ötvözet, tehát a legjobb állóképességgel rendelkezik.

Jellemzően, aki fizikai munkát végez, és közben is viselni szeretné gyűrűjét, annak az utóbbi a legoptimálisabb.

A kiállításon nyaklánc, fülbevaló, gyűrű és temérdek más egyedi ékszer megtekinthető

Fotó: Budapest Jewelry Week

Átvinni a gondolatot – Ez a kortárs ékszer lényege?

A Kortárs Ékszerhét lényege, hogy bemutassa az ékszerpiac különböző műfajai közül a művészi, képzőművészeti értékkel bíró, és a kortárs, design ékszerek legjavát – mesélte Seprényi Georgina. A felsorolt területeken az érték jelentése eltér a megszokottól, nem feltétlenül az alapanyagban rejlik.

A kiállítássorozat fókuszában a művészi ékszerek állnak.

A kortárs ékszer fogalma körül élénk viták vannak. Ennek két értelmezése van jelenleg: olyan alkotók készítik ezeket, akik ma élnek és aktívak. A szakértő a másik meghatározást preferálja, miszerint a kortárs szó a gondolatiságra utal.

Nem az számít, hány karátos aranyból készült, vagy van-e benne gyémánt - tette hozzá a szakértő. Mint mondta,

emiatt az alapanyagok választéka is széles: lehet fém, üveg, fa, újrahasznosított műanyag is, a lényeg, hogy harmóniában legyen a testtel, átadjon egy gondolatot, egy üzenetet, illetve kommunikáljon a viselő és környezete között.