Új albummal jelentkezett a Rolling Stones, az elsővel, mely új számokból áll a 2005-ös Bigger Bang óta. A Hackney Diamonds megjelenése kapcsán Mick Jagger, a zenekar énekese adott interjút a The Guardiannak, melynek során felidézte többek között azt is, hogy mennyire hiányzik neki a zenekar dobosa, a 2021-ben elhunyt Charlie Watts.

Jagger elárulta azt is, hogy az album születésében nagy szerepet játszott az is, hogy Keith Richards mennyi interjúban mondta el, hogy ő bármikor készen áll a felvételre, amennyiben Mick is.

Fotó: AFP

A lemez felvételében nagy szerepe volt ugyanakkor Andrew Watt producernek is, aki a zenészek rengeteg kész számából kiválogatta az anyagokat, hiszen sem Jagger, sem Richards nem áll le sosem az alkotással. Több szám első változata még Charlie Watts-szal készült, aki időközben meghalt, de Jagger szerint

már fiatalon elkezdenek meghalni az ember barátai, a halál jelenségével nem 70 évesen találkozik először.

A nyolc gyerekes énekes szerint saját halandóságával először gyerekei születésekor szembesült, de azt is elárulta, hogy ahogy szaporodnak a gyerekek, úgy lesz egyre engedékenyebb velük szemben, de persze ez a személyiségüktől is függ. Amikor 73 éves korában megszületett legkisebb fia, Deveraux, akkor arra is rá kellett döbbennie, hogy

kijött a gyakorlatból és a gyereknevelés egyáltalán nem olyan mint a biciklizés, amit elég egyszer megtanulni.

Az interjú végén politikai kérdéseket is feszeget Jagger, de szerinte nehéz politikai kommentárként szolgáló dalokat írni, hiszen azok gyorsan elavulhatnak. Ugyanakkor kifejtette, hogy szerinte jó ötlet a szavazást kötelezővé tevő ausztrál modell, mert az tompítja a szélsőségeket, ugyanakkor az amerikai polarizációról azt gondolja, hogy sokan úgy hisznek nagyon erősen egyes dolgokban, hogy azt se tudják miről beszélnek.