Taylor Swift koncertfilmje letarolta a mozikat a hétvégén

Annak ellenére, hogy az október hónap hagyományosan a horrorfilmekről szól a mozikban, a péntek 13-i hétvégén Taylor Swiftre voltak a legtöbben kíváncsiak a mozikban – derült ki a Box Office Mojo adataiból. A horror azért jelen volt a vetítőtermekben, de végeredményben az énekesnő ellopta a showt.

Fotó: Valerie Macon / AFP

Taylor Swift: The Eras Tour

Korábban írtunk arról, hogy Taylor Swift akkora ikon lett, hogy a fellépése még egy ország GDP-jét is megmozgatja, most pedig újabb területeket hódított meg magának az énekesnő. A hétvégén debütált a világ filmszínházaiban a Taylor Swift: The Eras Tour című koncertfilm, ami finoman szóval letarolta a mozikat.

Péntektől vasárnapig világszerte 128 millió dollárt értékben váltottak jegyet a filmre a Swift rajongók.

Ezzel a The Eras Tour lett minden idők legsikeresebb koncertfilmje, valamint az eddigi legnagyobb bevételt hozó októberi premier díját is bezsebelte. Ez utóbbi címet a Joaquin Phoenix főszereplésével készült Joker mozitól happolta el Taylor Swift.

A The Eras Tour koncertfilm az énekesnő karrierjének szakaszait mutatja be lépésről lépésre. Az alkotást a rajongók imádták, voltak mozik, ahol a vetítés után spontán bulik alakultak ki. Emellett Swift a kritikusok körében is elismerést kapott.

A film hatalmas anyagi siker, hiszen

nagyjából 10-20 millió dolláros büdzséből varázsolt 129 millió dollárt a debütáló hétvégéjén.

Az ördögűző: A hívő ( The Exorcist: Believer)

Ötven évvel Az ördögűző premierje után a Universal Pictures filmstúdió úgy döntött, hogy itt az ideje folytatást készíteni a világ egyik legkultikusabb horrorfilmjéhez. Az ördögűző: A hívő a filmben is ötven évvel jár az eredeti történet után. A folytatásban az ördög ezúttal két kislányt száll meg, egyikük édesapja pedig felkeresi Chris MacNeilt, Regan édesanyját (az 1973-as Az ördögűzőben az ördög Regant szállja meg), aki a lányával történtek óta tanulmányozza az ördögűzést a különböző kultúrákban.

Az ördögűző: A hívő október 6-án (Magyarországon október 5-én) debütált a mozikban, a nyitó hétvégéjén pedig világszerte majdnem 85 millió dollárt kalapozott össze.

A film bár globálisan a nézettségi listák második helyére tudott felkapaszkodni, a teljesítménye rendkívül negatív a kasszáknál.

A második hétvégéjén mindössze 11 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.

Ez a nagy visszaesés egyrészt annak tudható be, hogy a mozinézők 70 százaléka Taylor Swiftre volt kíváncsi, másrészt a horrorfilmnek a rendkívül negatív kritikusi és nézői visszajelzések sem tettek jót.

Mancs őrjárat: A szuperfilm (PAW Patrol: The Mighty Movie)

Taylor Swift koncertfilmje mellett szinte teljesen eltörpült minden más alkotás a mozikban.

Fotó: Gerald Matzka / DPA / AFP

A nézettségi rangsor harmadik helyére így került oda a Mancs őrjárat egész estés filmje, ami az elmúlt hétvégén 7 millió dollárt keresett.

Az alkotóknak nem kell nagyon csüggedniük, hiszen az animációs film nem a minősége, hanem a konkurencia miatt esett vissza ekkora mértékben. Megjelenése óta összességében eddig 126 millió dollárt keresett globálisan a kutyás film, amire a készítők büszkék lehetnek. Ezzel megnégyszerezte a 30 millió dolláros büdzséjét.

A Mancs őrjárat egy a kisgyerekek körében rendkívül népszerű animációs sorozat, ami 2013-ban indult a kanadai Keith Chapman ötlete alapján. Magyarországon a Nickelodeon sugározta először, majd a Nick Jr. csatornára került. A készségfejlesztő animációs sorozat egy Ryder nevű tízéves kisfiúról szól, aki kutyákból álló csapatával siet Kaland-öböl lakóinak a segítségére különböző helyzetekben.

Fűrész X. (Saw X)

Ugyan Taylor Swift miatt szinte minden film jelentősen háttérbe szorult a mozikasszáknál, a Fűrész tizedik része még egész jól tartotta magát. Közönségének alig több, mint 27 százalékát veszítette el az előző hétvégéhez képest, ami azt jelenti, hogy

az elmúlt három napban 5,7 millió dollár bevételre tett szert.

A trancsírozós horrorfilmek legnépszerűbb szériája, a Fűrész friss epizódja viszonylag jó értékeléseket kapott. A film hiányosságait mindenki hangsúlyozta, legfőképp azt, hogy az alkotók megpróbáltak empátiát ébreszteni a sorozat hírhedt sorozatgyilkosával szemben. Ennek ellenére összességében a visszajelzések pozitívak voltak a filmmel kapcsolatban, ami a profiton is meglátszik. A Fűrész X. világszerte több mint 71 millió dollárt gyűjtött össze a 13 millió dolláros büdzséjére.

Az Alkotó ( The Creator)

Az idei év egyik legnagyobb bukása lehet Az alkotó. A filozofikusabb hangvételű sci-fi, ami olyan kérdéseket pedzeget, hogy mi teszi az embert, illetve, hogy mi is az élet értelme, hatalmasat zakózik a mozipénztáraknál. Ez pedig kifejezetten szomorú, hiszen Az alkotó az Avatar: A víz útja óta a leglátványosabb film, ami vászonra került.

Fotó: 20thcenturystudios.com

A film a harmadik hétvégéjén mindössze 4,3 millió dollárt keresett, a megjelenése óta pedig 79 millió dollár értékben váltottak rá jegyet a nézők.

Ez a szám kifejezetten tragikus, ha hozzátesszük, hogy 80 millió dolláros büdzséből készült.

Összességében egy dolgot mindenképpen ki kell emelni Az alkotó védelmében: bebizonyították, hogy nem kell 150-200 millió dollárokat elkölteni egy látványfilmre. Kár, hogy a közönség nem volt vevő a létkérdést feszegető témájára.

+1 Szeánsz Velencében ( A Haunting in Venice)

Már a múlt heti film rangsorban is plusz egyes ponttal szerepelt Kenneth Branagh harmadik Agatha Christie feldolgozása. Branagh, aki a rendezés mellett a főszerepet is bevállalta, megpróbált hallgatni azokra a kritikákra, amikkel az A halál a Níluson után illették, és egy alacsonyabb költségvetéssel ugrott bele a Poirot szériájának újabb fejezetébe.

Branagh ezzel együtt a krimi műfajt megfűszerezte egy nagy kanál horrorral, illetve mert elszakadni az írónő eredeti sztorijától. A Szeánsz Velencében ugyanis Agatha Christie egy kevésbé ismert történetét dolgozza fel, a Halloween és a halált. A történet eredetileg Nagy-Britanniában játszódik, de Branagh feltételezhetően a horrorfilmes hangulat kedvéért helyezte át a cselekményt a csatornákkal szabdalt Velencébe.

A Szeánsz Velencében úgy lett globálisan a hatodik legnézettebb mozifilm a hétvégén, hogy

mindössze 2 millió dollárt költöttek rá a nézők az elmúlt három napban.

A film egy hónap alatt 106 millió dollárt keresett világszerte, ami kifejezetten elkeserítő a 60 millió dolláros büdzséje mellé. A kérdés már csak az, hogy a Disney megelőlegezi-e még egyszer az esélyt Branagh-nak, aki kész lenne negyedik alkalommal is a különc nyomozó bőrébe bújni.