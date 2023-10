Végre az egyetemistákat is meghallották a szervezők: új időpontban lesz jövőre a Balaton Sound

Drogok és bűnözés: így kerüljük el a bajt fesztiválozás közben – VG Podcast A nyár legnagyobb turisztikai eseményei közé tartoznak a fesztiválok. A Sziget világszinten híres rendezvény, ahova még Új-Zélandról is ezrek érkeznek az idei nyáron. Emellett más fesztiválok is várják a hazai és külföldi közönséget, többek között a Balaton Sound. A fesztivál részeként már ötödik éve szervezik meg a Safety First programot a rendezők a biztonságos fesztiválozás hangsúlyozása érdekében. A program két nagykövete, Zacher Gábor és Molnár István Jenő volt a VG Podcast vendége.