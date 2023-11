A Dire Straits frontembere, Mark Knopfler eladja féltve őrzött gitárjait

A Dire Straits frontembere, Mark Knopfler jövőre eladja régi barátjának tartott gitárgyűjteményét egy Christie’s-aukción Londonban – írja az AP hírügynökség.

Fotó: Mairo Cinquetti / AFP

Az aukciósház keddi közlése szerint

a magyar származású zenész 120 gitárt és erősítőt bocsát eladásra Londonban január 31-én.

Az árverés 300 fonttól (több mint 131 ezer forint) indul, és akár 500 ezer fontig (közel 220 millió forint) is terjedhet, a kínálatban van elektromos-akusztikus mandolin és egy 1959-ben készült Gibson Les Paul Standard is. Eladó egy 1983-as Les Paul is, amelyen Knopfler játszott a Dire Straits listavezető 1985-ös Brothers in Arms albumon, és ugyanebben az évben ezen a gitáron játszott a Live Aid színpadán is: a hangszer becsült ára 10-15 ezer font (4,3-6,6 millió forint) között van.

Knopfler a gitárkollekciójáról azt mondta, hogy az a „hatvanéves szerelmi kapcsolatának a gyümölcse”, de itt az ideje, hogy lemondjon „néhány nagyra becsült hathúros társáról”.

Biztos lehetnek benne, hogy szomorú leszek, amikor a hangszerek elkerülnek tőlem. Csodálatos időket éltünk át együtt, de már nem tudok mindegyiken játszani

– mondta. Hozzátette, hogy a zenészeknek, rajongóknak és gyűjtőknek sok szép időt kíván az eladósorba került „régi barátaival”.

A hangszerek a Christie’s New York-i bemutatótermében december 9. és 13. között, az aukcióvezető londoni központjában pedig 2024. január 19. és 30. között lesznek nyilvánosan kiállítva. A befolyt összeg negyedét a Brit Vöröskereszt és más jótékonysági szervezetek kapják meg.