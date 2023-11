A legegészségesebbnek gondolt falatok is veszélyesek lehetnek

Sokan nem is gondolnák, de nem csak a nagyvárosok és az ipari területek levegői lehetnek károsak az egészségre, de a saját konyhájuké is. Az alapanyag, az étel elkészítése, de még a sütőfelület is meghatározza, hogy hosszútávon mekkora egészségkárosodást okozhat a kedvenc fogás.

1 órája | Szerző: Németh Anita