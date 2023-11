Alain Delon-botrány: óriási összeg került elő, újabb részleteket árult el a színész fia

Az épp ezen a héten 88. születésnapját ünneplő Alain Delon körül tovább dagad az erőszakról és sikkasztásról is szóló botrány. Miután a színész nyáron arra kérte – az addig ápolónőként mellette lévő – hatvan feletti japán-francia Hiromi Rollint, hogy hagyja el a loiret megyei Douchy-ban lévő rezidenciáját, a gyermekeivel együtt be is perelte a nőt. Anouchka, Alain-Fabien és Anthony Delon azt állítják, Rollin 2019 óta egyre agresszívebben lép fel mind az apjuk, mind a további családtagok ellen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a férfit elszigetelje a környezetétől, illetve teljes befolyása alá vonja. A gyerekek bizonyítani szeretnék, hogy Rollin letagadta, hogy az apjuk otthon volt, ha telefonon keresték, kezelte a levelezését, és még a kedvenc kutyáját is menhelyre adta, majd szándékosan félrekezeltette.

Anthony Delon és édesapja még Hiromi Rollinnal vett részt Belmondo temetésén

Fotó: Thomas Coex / AFP

Újabb fordulat az ügyben: komoly pénzről van szó

Most Antony Delon a BFM TV hírműsorában úgy nyilatkozott, hogy

Rollin fürdőszobájában 110 ezer euró (41,5 millió forint) készpénzt talált a rendőrség, amelynek eredetét még nem tudták kideríteni.

Hozzátette, hogy ezen felül Delon bankszámlájáról

az együttélésük utolsó négy hónapjában havonta 900-950 eurót (300-400 ezer forintot) vett le Rollin

– elvileg a színész ellátására és a háztartási költségekre. Ehhez képest, amikor Antony Delon – Rollin távozása után – megérkezett a birtokra, ételt nem nagyon talált, és amit igen, az romlott volt.

Delon a 2019-es agyvérzése óta nagyon rossz fizikai állapottal küzd, a nő éppen ezért eredetileg segítő szándékkal költözött a kastélyába, de nem tisztázott, hogy partneri viszony is kialakult-e köztük, vagy maradtak a beteg-ápoló kapcsolatnál. Rollin azt állította, hogy 2006 óta élnek együtt, és ő gondoskodik a színészről. A vád szerint a nő viselkedése az utóbbi időben változott meg: manipulációval és fenyegetésekkel izolálta a színészt, és még attól sem riadt vissza, hogy magát Delonnak kiadva válaszoljon a leveleire. Anthony Delon épp ezért már másfél éve gyűjti a bizonyítékokat Rollin kóros cselekedeteivel kapcsolatban.

Delon egyelőre hallgat. Fotó: Alberto Pizzoli / AFP

Rollin nem áll jól, de tartja magát a saját igazához

Rollin nemrégiben a francia sajtóban úgy nyilatkozott,

ez az egész a Delon-gyerekek ferdítése, akiknek egyetlen célja, hogy eltávolítsák őt az apjuk életéből, míg korábban nem túl sokat foglalkoztak vele.

Júliusban ő is feljelentést tett ellenük lopás (a holmija egy részét nem engedték, hogy elhozza a birtokról), erőszak (testőrökkel durván utasították ki a házból) és rágalmazás miatt.

Hiromi Rollin és Alain Delon 1992-ben, a Casanova visszatér című film forgatása során ismerkedtek meg, ahol a nő segédrendezőként dolgozott, majd a férfi több későbbi filmjében is részt vett. Azt tényként kezelhetjük, hogy a sztár agyvérzése után végig mellette volt, és állapota neki köszönhetően is javult. A nő Jean-Paul Belmondo 2021. szeptemberi temetésén, és más eseményeken is Delon oldalán vett részt, mint egy barát vagy élettárs.