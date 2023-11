Ősszel a kerti munkák során – főleg idén, amikor a tavalyi hosszú szárazság után az átlagnál több fa részben vagy teljesen kiszáradt – elengedhetetlen egy hatékony láncfűrész a kertes házban élő háztartások számára is. A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) legutóbbi vizsgálati programja során – gyártóktól függetlenül – láncfűrészeket tesztelt, s számolt be az eredményekről a Világgazdaságnak.

Több olyan láncfűrészt is találtak az önkéntes fogyasztóvédők, amelyek nem igazán teljesítették a rendeltetésüknek megfelelően

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, a TVE ezúttal 17 márka, 23 hazai boltban és webshopokban megvásárolható láncfűrészeit tesztelte, egységes módszertan alapján. A 23 termék közül

17 akkumulátoros,

3 benzines és

2 elektromos (kábeles) láncfűrész.

A tesztelés folyamata az amatőr kertészek igényeihez igazodott, nem a professzionális felhasználók igényeit vette figyelembe. Négy fő vizsgálati szempont alapján vették górcső alá az egyes termékeket

– hívta fel a figyelmet Dénes Júlia, az egyesület munkatársa.

Az eszköz hatékonysága

Ezen belül tesztelték a vízszintes és függőleges vágást, a fakivágás pontosságát, illetve a munkálatok elvégzését követően a fűrészlap és a mozgó alkatrészek kopását is. Itt még nem számítottak meglepetésre a vizsgálatokat végzők, mégis akadtak olyan termékek, amelyek láncfűrész mivoltuk ellenére „küzdöttek az elemekkel”, ha fűrészelésről volt szó. Mint például a Bosch UniversalChain 18 akkumulátoros gépe. „Előnyére váljék, hogy a kopás teszten elég jól szerepelt. Valószínű nem volt, mi elkopjon az el nem végzett munka során” – jegyezte meg Dénes Júlia.

A használat egyszerűsége

Ez esetben a TVE csapata további 17 szempont szerint értékelte, hogy mennyire egyszerű kezelni ezeket a gépeket. Például, hogy milyen az eszköz súlyelosztása, mennyire egyszerű a fogak élezése vagy az olaj utántöltése. „Egyéni preferenciáink alapján pontosan leszűrhetjük a teszteredményekből, hogy a számunkra fontos használhatósági szempontoknak melyik termék felel meg a leginkább” – utalt rá a fogyasztóvédelmi munkatárs.

Mennyire tartós az akkumulátor?

Akkumulátoros gépek esetében mindig kulcskérdés, hogy meddig bírják egy szuszra. Láncfűrészek esetében viszont nem feltétlen kizáró ok, ha rövid az üzemidejük egy töltéssel.

Ha a láncsebességük magas, vagyis hatékonyan tudunk velük dolgozni, rövid idő is elég lehet a szükséges munka elvégzéséhez. Szemben egy kevésbé hatékony, de sokáig duruzsoló géppel.

Erre jó példa a Worx WG385 akkumulátoros láncfűrész, amellyel 8 percet tudunk egyhuzamban dolgozni, viszont a 18 méter/szekundumos láncsebesség (1 méter/szekundum hozzávetőleg 3,6 kilométer/órának felel meg) lehetővé teszi, hogy ennyi idő alatt látszódjon is a munkánk eredménye. Szemben a Black and Decker GKC3630L-lel, mely 5 méter/szekundumos láncsebességével 15 percnyi üzemidő mellett sem lesz jobban a hasznunkra – részletezi a vizsgálati eredményeket a TVE.

A kis ágak feldarabolásához alkalmas méretűtől az egész nagy, hatalmas teljesítménnyel bíró termékek egyaránt megtalálhatók a piacon

Fotó: Shutterstock

A tesztelt láncfűrészek akkumulátorának töltési ideje egyébként 36 és 240 perc között mozog. Ez is fontos szempont lehet, attól függően, hogy mennyi munkát szeretnénk egyszerre elvégezni általában.

Mekkora zajjal jár a használata?

Azon túl, hogy a láncfűrészek vizsgálata során mérték a felhasználó füle melletti zajszintet, szubjektíven is értékelték a zaj típusának elviselhetőségét. Ennek kapcsán rögtön beugorhatnak a benzines láncfűrészek, amelyek hangját hallani egy szép vasárnap délután „felemelő érzés”.

Azon túl, hogy zajosak, a benzines kerti láncfűrészek nem rendelkeznek katalizátorral, így bőven juttatnak szennyező anyagokat a légkörbe.

„Ezek után jó hír, hogy már most kevesebb új benzines modellt dobnak piacra a gyártók. Úgy tűnik, hogy figyelmüket az akkumulátoros modellekre összpontosítják inkább” – fogalmaz Dénes Júlia. Az akkumulátoros készülékeknek nulla a károsanyag-kibocsátása és csendesebbek is. A termékteszt eredmények pedig azt mutatják, hogy az akkus láncfűrészek teljesítményükben már most vetekednek a benzinesekkel, és bizonyos esetekben túl is teljesítenek.

A fogyasztóvédők külön felhívják a figyelmet, hogy soha ne feledkezzünk meg a szükséges védőruha beszerzédéről sem

Fotó: Sóki Tamás / MTI

„Nagyon halk darabokra azért ne számítsunk láncfűrész kategóriában, ám itt is vannak fokozatok” – tompítja némileg a vizsgálatok nem éppen biztató eredményét a TVE munkatársa.

Van, amikor külön kell megvenni az akkumulátort

„Fontos, hogy akkumulátoros modell vásárlása előtt mindenképp nézzük meg, mit tartalmaz a csomag, ugyanis egyes termékek azért is lehetnek jóval olcsóbbak, mert nem tartalmazzák az akkumulátor(oka)t és a töltőt, azokat külön meg kell vásárolnunk” – szól a jó tanács.

A tesztelt termékek átlagára egyébként 43 000 és 224 000 forint között mozog.

Végül, de nem utolsósorban az is fontos, hogy ha kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbb láncfűrészt a kerti munkálatokhoz, ne feledkezzünk meg a megfelelő védőruházat beszerzéséről sem, mielőtt nekilátunk a kemény munkának.