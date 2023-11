Az Apple titkolja, mikor kerül fel a streamingre a Napóleon, hogy minél többen menjenek moziba

Ridley Scott újabb nagyszabású történelmi filmmel örvendeztette meg a rajongóit, ezúttal az egész Európát térdre kényszerítő Napóleon történetét meséli el a saját stílusában. Ha a moziba járóknak nem lenne elég, hogy Scott új rendezéséről van szó, akkor azzal lehet emelni a tétet, hogy a címszerepben az elmúlt évek egyik legkedveltebb színészének, Joaquin Phoenixnek a játékát élvezhetjük.

Joaquin Phoenix és Ridley Scott a Napóleon Los Angeles-i premierjén.

Fotó: AFP

A filmről érkező első kritikák meglehetősen megosztóak. Sok kritikus hányta Ridley Scott szemére, hogy történelmileg pontatlan momentumokat tartalmaz a filmje, illetve többen azt is felrótták, hogy az alkotók túl gyorsan átrohantak a hadvezér és császár életén. Azt viszont mindenki elismeri, hogy rendkívül látványos és izgalmas a film, és a csatajelenetei nagyszerűen lettek megkomponálva.

A Napóleon eredetileg az Apple TV+ streamingplatformra készült volna, mivel Ridley Scott egy nagyon hosszú filmet álmodott meg – írta a The Economic Times. A moziforgalmazás esetében nem szerencsés háromórás vagy még hosszabb filmeket készíteni, mivel sok nézőt elijesztenek ezzel, ráadásul a filmszínházak csak sokkal kevesebb vetítést tudnak műsorra tűzni belőlük, ami kisebb jegyértékesítést jelent. Scottot végül megkérték, hogy a vágószobában kicsit nyesse meg a film hosszát, annak érdekében, hogy a mozik is műsorra tűzhessék, amibe

a rendező végül úgy egyezett bele, hogy az Apple TV+-ra ennek ellenére is az eredeti vágásban kerül majd fel a film.

Ez a döntés azonban egy kifejezetten visszás eredményt szült. Joaquin Phoenix és Ridley Scott rajongói közül sokan jutottak arra, hogy nem fizetnek kétszer ugyanazért a filmért, és inkább megvárják, hogy a Napóleon debütáljon a streamingen, hogy a rendező eredeti koncepcióját láthassák.

Mikor kerül fel a Napóleon az Apple TV+ streamingplatformra?

A készítők a moziforgalmazás támogatása miatt titokban tartják, hogy mikor lesz elérhető a Napóleon az Apple TV+-on. Korábban az volt a megállapodás a mozik és a forgalmazók között, hogy az új filmek esetében egy három hónapos kizárólagos moziforgalmazási ablakot biztosítottak a filmeknek, hogy a jegybevételekből minél többet ki lehessen sajtolni. Azonban a koronavírus előtérbe helyezte a streamingpremiereket és a hibrid forgalmazást, emiatt pedig a filmszínházaknak engedniük kellett az igényeikből. Manapság a csak moziban debütáló filmek esetében másfél hónap szokott lenni a kizárólagos forgalmazás, mielőtt az alkotások bekerülhetnek az egyes streamingplatformok kínálatába. Ez az idő rövidülhet abban az esetben, ha közönség nem rohamozza meg a jegypénztárakat egy-egy alkotás miatt.

Ridley Scott kiakadt a kritikusokra

Ridley Scott filmjeit mindig nagy várakozás előzi meg, ám a 85 éves rendező igen érzékeny a kritikákra. Korábban a Gladiátort is számos támadás érte, amiért nem a valóságnak megfelelően mutatta be az ókori Róma egyik legizgalmasabb korszakát, most pedig a Napóleont is a történelmi pontatlanságok miatt támadják.

A direktor a The Sunday Timesnak adott interjúban fakadt ki a történészek kritikái miatt. Scott szerint a történelemi tények az évszázadok alatt számos torzításon estek át, és soha nem lehet teljesen biztosan kijelenteni, hogy egy momentum így vagy úgy történt.

Elnézést haver, de ott voltál? Nem? Akkor fogd be a pofádat

– üzente Ridley Scott egy történésznek, aki közölte, hogy a film hibás, mivel Napóleon a valóságban sosem támadt ágyúkkal az egyiptomi piramisokra.

A Napóleont egyébként a francia közönség utálja a legjobban. Egy francia életrajzíró, Patrice Gueniffey például azt mondta, hogy „a film rendkívül franciaellenes és britpárti”. Scottnek természetesen hozzá is volt néhány keresetlen szava.

Mit várunk tőlük? A franciák saját magukat sem szeretik

– fogalmazott igen nyersen a rendező.