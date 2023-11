Meglepő Black Friday akció: az egyik ország olcsóbban adja az állampolgárságot

November hónapban szinte minden a Black Fridayről szól a kiskereskedelemben. A hálaadás utáni péntek a nagy leárazások napja, de sok helyen az egész hétvégén, az egész héten, vagy akár az egész hónapban akciókkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A fekete péntek egyik legnépszerűbb termékkategóriájának számító műszaki cikkek piaca például gyenge évet tudhat maga mögött 2023-ban hazánkban, és sok más országban is, így a Black Friday egyfajta veszteségminimalizálás is számukra. Azonban a nagy akciózás már messze nem csupán a kedvezőbb árú kütyükről szól, sok más terméket, sőt, egy-két igazán meghökkentő dolgot is olcsóbban beszerezhetünk ennek keretében.

Mindössze 10 dollár az állampolgáráság+útlevél a Black Friday keretében.

Fotó: The Republic of Slowjamastan

Korábban is írtunk már a különc világutazó által alapított Slowjamastani Köztársaságról. A Randy Williams által a kaliforniai sivatagban alapított mikroállam igazi turistalátványosság, ráadásul azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy ők legyenek az ENSZ 194. tagállama.

Az idei Black Friday őket is elérte. Hivatalos hírlevelük szerint a jelenlegi gazdasági nehézségek közepette szeretnék plusz bevételekhez juttatni az államháztartást, emiatt nagyszabású akciózásba kezdtek. Többek között zászlókat és gyűjtői pénzérméket is kedvezménnyel lehet megrendelni a kit köztársaság központi webhshopjából, a hivatalos fizetőeszközüket pedig egyet fizet kettőt kap akcióval lehet beszerezni 20 dollárért.

A legmeglepőbb azonban – ami a legtöbb országban elképzelhetetlen lenne – hogy az állampolgárságot is hatalmas kedvezménnyel lehet megszerezni a Black Friday alatt.

Bár hivatalosan ingyenesen is lehet kérvényezni a Slowjamastani Köztársaság állampolgárságát, azonban ennek elbírálása akár fél év is lehet, és a siker nem garantált. 20 dollárért prémium állampolgárságot is lehet igényelni, ezt 48 órán belül elbírálják. A prémium állampolgárság hivatalosan kiállított, fizikai útlevéllel együtt pedig 49,99 dollár. A hétvégi Black Friday akció során azonban mindössze 10 dollárt kell fizetni érte.

A kis köztársaságnak egyébként már több mint 40 magyar személy is az állampolgára.