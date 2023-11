Budapesten lép fel Bruce Dickinson, az Iron Maiden frontembere

Szólókoncerttel tér vissza Budapestre az Iron Maiden frontembere, minden idők egyik legnagyobb és legkarakteresebb heavy metal énekese 19 év után vadonatúj szólóalbumot ad ki 2024 elején – közölte a Live Nation.

Fotó: AFP

Bruce Dickinson The Mandrake Project című lemezének megjelenését egy turné is követi, amely 2024. június 1-jén megérkezik Magyarországra a Barba Negrába. Dickinson többször is járt már az Iron Maidennel Magyarországon, utoljára 2022-ben, négy évvel ezelőtt pedig a one man show-jával lépett fel a Budapest Kongresszusi Központban. Új szólóalbumának elkészítése során együtt dolgozott régi zenésztársával és producerével, Roy Z-vel. Ez lesz az énekes hetedik szólólemeze, és egyben az első a 2005-ös Tyranny Of Souls megjelenése óta.

Jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub, valamint a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők november 8-án 11 órától, a teljes körű jegyértékesítés pedig november 10-én indul, 11 órakor.