Egyre hidegebb lesz a következő napokban, kemény éjszakai fagyokra kell számítani

Megérkezik a sarkvidéki hideg a térségünkbe és a felhőzet fokozatosan megerősödik. Elszórtan még hó vagy havas eső is előfordulhat. A szél egyre erősebb lesz és a késő délutáni órákra viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet helyenként a hét fokot is elérheti, de napnyugata után gyorsan hűl majd le a levegő. Késő este akár már mínusz 4 fok is lehet.

Az éjszakai hőmérséklet napról napra csökkenni fog, reggelente fagyra kell számítani. Vasárnap éjjel már mínusz 9 fok is lehet, a jövőhét közepére pedig az esti órákban mínusz 11 fokig is lecsúszhat a hőmérők higanyszála – írta a met.hu.

Az erősödő felhőzet csapadékot is hoz, a következő egy hétben szinte bármikor előfordulhat eső, akár hóesés – írta a Köpönyeg.hu. A szél végig erős marad, ez pedig nagyban rontani fogja a hőérzetet a nappali órákban is. A hét második felében egyre hidegebb lesz, csütörtöktől már nap közben is mínuszokra kell számítani.