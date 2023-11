Elgin-kincs: Rishi Sunak csúnyán beszólt a görög kormányfőnek – Egyre mérgesebb a viszony Nagy-Britannia és Görögország között

Azt követően, hogy a Downing Street egy pofonnal felérő diplomáciai sértéssel zárkózott el a görög miniszterelnök elől, Rishi Sunak most még be is szólt Kiriákosz Micotákisz. A görög kormányfő azért utazott Londonba, hogy tárgyaljon a brit miniszterelnökkel, azonban a találkozó előtt a BBC-nek adott interjújában szóba hozta az Elgin-kincsek helyzetét. Az Egyesült Királyság sértésnek vette az Elgin-márványok felemlegetését.

22 perce | Szerző: VG/MTI