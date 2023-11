Már mobiltelefonokon is leadhatók a rendelések a McDonald’s éttermekben egy új applikáción keresztül. Az alkalmazáson keresztül a vendégek a gyorsétterem teljes kínálatából válogathatnak, fizethetnek, illetve a rendelésüket az asztalukhoz is kérhetik.

Az app használatához természetesen regisztrációra van szükség.

Ezt követően a rendelés fülre nyomva kereshetjük ki, hogy milyen ételt, italt, vagy menüt szeretnénk. Megadhatjuk hogy a pultnál vennénk át az ételt, vagy az asztalhoz kérjük, de akár a McDrive-ba is lehet kérni.

Az alkalmazás bevezetését a McDonald’s azzal teszi még emlékezetesebbé, hogy egyes éttermeiben az asztalhoz kért rendelést pincérek viszik ki a vendégeknek, ezüst ételfedővel – írta a Blikk.

Az eddigi tapasztalatok szerint az applikáció rendben működik. A kezelése egyszerű és átlátható, a rendeléseket pedig gyorsan le lehet adni. Ezzel véget ér a sorban állás kora a McDonald's éttermekben.

Decembertől jelentősen nőhet a McDonald’s dolgozók bére

Több mint másfél milliárd forintot fordít idén bérfejlesztésre és a dolgozók ösztönzésére a hazai McDonald’s – jelentette be az éttermek üzemeltetője, a Progress Étteremhálózat Kft.

Azt írták, hogy a kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzet és a tartósan magas miatt kiemelten kezelik a saját üzemeltetésében lévő McDonald’s éttermekben a bérek és ösztönzők rendszerét. Az étteremhálózatban az idén már kétszer (az év elején és tavasszal is átlagosan 5-5 százalékkal) emelték meg az alapbéreket, és többsíkú bónuszrendszereket vezettek be, de decembertől egy új ösztönzőrendszert is elindítanak.

Ez a megjelenési bónusz névre hallgat, és azokat az éttermi kollégákat ismerik el vele, akikre megbízhatóan, stabilan lehet számítani:

pontosan kezdik a munkát,

illetve minden elvállalt műszakot teljesítenek.

Ez az ösztönző a vállalat által üzemeltetett hálózat teljes bértömegét tekintve közel 10 százalékos növekedést jelent, ami a munkavállalóknál – pozíciótól és étteremtől függően – akár 11 százalékos béremelésnek is megfelelhet.

Ez még nem minden, ugyanis a Progress Étteremhálózat Kft. a karácsonyi időszak előtt egyszeri támogatást is nyújt a munkavállalóinak, és még december elején extra juttatást fizet mindenkinek. Ez a prémium minden, október 26-án már az étteremláncnál dolgozó kollégának jár, függetlenül attól, hogy mikor lépett be, rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e. Sőt, ugyanúgy megkapják a közreműködő diákok, mint az állandó munkatársak.

Az is kiderült, hogy az éttermekben dolgozó vezetők számára külön ösztönzőprogramot dolgoztak ki, amely az adott étteremre vonatkozó pénzügyi célok túlteljesítését jutalmazza. Ez egyaránt vonatkozik a műszakvezetőkre, a helyettesekre és az étteremvezetőkre is. Átlagosan havonta fejenként több mint 100 ezer forintot osztottak ki a célokat elérő vezetőknek, február és augusztus között pedig az összes erre fordított kiadás – járulékokkal együtt – megközelítette a 130 millió forintot. A vezetői csapat tagjainak mindezek mellett cafeteriát is biztosít a vállalat.