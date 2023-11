Ezek voltak a videójáték-ipar legnagyobb felvásárlásai

Nem fogunk unatkozni: ezek a legfontosabb videójátékos megjelenések 2023-ban A videójátékozás a világ egyik legnagyobb bevételt megmozgató hobbija lett. 2022-ben 183 milliárd dolláros volt a videojáték piac, ami még így is 5 százalékos visszaesést jelentet 2021-hez képest. 2023-ban számos nagy cím jelent meg, de még az év végén is számíthatunk különlegességekre. Például novemberben puskát ragadhatunk az új Call of Dutyban, decemberben pedig visszatérnek a Na’vik.