Ismét világsztárok lépnek a fel a Paloznaki Jazzpikniken

Az ünnepi készülődés jegyében a szervezők bejelentették a 2024. augusztus 1–3. között meghirdetett 12. Paloznaki Jazzpiknik első nagyszínpados fellépőit.

Fotó: Paloznaki Jazzpiknik

A Jazzpiknik az egyre fiatalodó közönségének szeretne kedvezni azzal, hogy bevezeti a „kisfelnőtt” jegyet, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt a 2024-es fesztiválra. A szervezők így invitálják a fiatalabb generációt különleges zenei kalandozásra a sokszínű lineupban, valamint a minőségi fesztiválozás élményét kívánják szélesebb körben ismertté tenni a kisfelnőttek körében.

A 90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a The Brand New Heavies augusztus 2-án, péntek este világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival tér vissza Paloznakra. Közel négy évtizede töretlen sikerrel, folytonos megújulással van jelen a világhírű TBNH – 2,5 millió eladott lemez, 15 UK Top 40-et megjárt R&B és soul sláger fűződik a formációhoz. Péntek este egy valódi örökzöld, Tony Hadley lép fel a piknik Nagyszínpadán. A 80-as évek pop-rock hangzását mindenki a világhírű Spandau Ballet formációhoz köti. A korszak újromantikus zenei irányzatának legjelesebb képviselője volt a zenekar, élén Tony Hadley-vel, akiknek olyan világslágereket köszönhetünk, mint a True, a Gold vagy a Through The Barricades… A formáció feloszlása után Hadley dalszerzőként működött, majd szólókarrierbe kezdett – közel negyven év telt el a Spandau megalakulása óta, de Tony Hadley unikális hangja és szenvedélyes dalai még mindig élenjárók. 2005-ben a Brit Dalszerzők, Zeneszerzők és Szerzők Akadémiája (BASCA) Arany Jelvény-díjat adományozott neki.

Augusztus 3-án, szombaton a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket. A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, 70-es évekbeli feldolgozások személyes történetekkel és modern produkciókkal. Második albumuk, a The Mustard Seed 2021 végén jelent meg, melyet nagy elismerés övezett. Még egy Edison-díjat (a holland Grammy) is nyert a legjobb albumért, már több mint 16 millió streamet jegyez. A zenekar igazán azonban a színpadon tündököl: energikus, jól felépített koncertekkel, ahol az érzelmek magasra csapnak, és a tánc a kulcs. Tavaly nyáron 50 helyszínen, több mint 20 000 jegyet adtak el csupán a holland turnéjukra. Folyamatosan koncerteznek és turnéznak Európa-szerte, jövő nyáron pedig a balatoni jazzfaluban lépnek fel, hogy egy fergeteges koncertélményt hozzanak el a magyar közönségnek.

Szombaton a Morcheeba koncertjével folytatódik az este: a 90-es évek közepén alakult brit együttes sikere közel 30 éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk lounge, dub, trip-hop, blues és downtempo elemeket ötvözi. A Morcheeba második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, majd évekig a legfontosabb formációk közé tartozott. Olyan gigaslágereket jegyez, mint Rome Wasn’t Built In a Day, a The Sea vagy az Otherwise – 15 stúdióalbumot és közel 6 millió eladott lemezt tudnak maguk mögött. 10. nagylemezüket, a Blackest Blue-t 2021 tavaszán jelentették meg, a duó a „legizgalmasabb projektjükként” hivatkozik az anyagra, mely „arról szól, hogy megtaláljuk az utat a legsötétebb időkön keresztül, a túloldalon megváltozva, de épségben kerüljünk ki” – nyilatkozták a lemezbemutatókor. Augusztus 3-án a legnagyobb slágereik mellett legújabb albumukról is hoznak dalokat a piknikre, Skye éteri hangja tölti meg a csillagfényes paloznaki záróestet.