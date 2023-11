Magyarország leggazdagabb tanára szerint tudást adnak, nem pénzt keresnek

A Fülöpjakabi Általános Iskola – ahová alig 80 gyerek jár – kívülről semmiben nem különbözik az ország többi kistelepülésének kisiskolájától, belülről sokkal inkább: az 1100 fős Bács-Kiskun vármegyei község intézményében tanít történelmet a 100 leggazdagabb magyar egyike. Füzesi Attila 8. osztályos tanítványai éppen témazáró dolgozatot írtak a II. világháborúról, amikor a Bács-Kiskun TV forgatócsoportja ott járt.

A 10,3 milliárdos vagyonnal rendelkező üzletember nemcsak az utolsó éveseket oktatja szerdán és pénteken, hanem az ötödikeseket és a hatodikosokat is.

A 16 milliárdos korábbi vagyonával sokáig a 99. leggazdagabb magyarként tartották számon Füzesi Attilát.

Fotó: Németh András Péter

Tízmillió forint helyett inkább tanít

„Emlékezetes volt az első találkozás: Attila azzal állított be, hogy segíteni szeretne. Azt mondta, hogy mivel ő sokat kapott, ezért úgy érzi, most már adnia is kell. Szívügyének tekinti az egészségügyet és az oktatást, emiatt keresett kisiskolát, mert ha mondjuk egy nagy, budapesti intézménynek ad 10 millió forintot, az könnyen elveszne a költségvetésében, így viszont hatékonyan tud segíteni” – mondta a milliárdosról Csankovszki Tibor tagintézmény-vezető, magyarnyelv- és irodalomtanár.

Az 54 éves Füzesi hat gyermek édesapja, a moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett történelemtanári diplomát az utolsó állami ösztöndíjasok egyikeként. Üzleti karrierjét az orosz fővárosban alapozta meg, ahol ingyenes reklámújság kiadásával foglalkozott. A biznisz annyira jól ment, hogy négy év után eladta a cégét, ebből tett szert nagyobb vagyonra, majd később ugyanitt kávézóhálózatot üzemeltetett. Magyarországra 2009-ben tért vissza, a tanítás mellett elsősorban ingatlanfejlesztési projektjeire fókuszál.

Nem beszéli jól az angol nyelvet, mégis a küldetésének érzi

A videóból kiderül, Füzesi Attila 20 éve ezelőtt vásárolt egy romos, tanyasi Klebelsberg-iskolát a közelben, és bár a nagyszülei vérbeli budapestiek voltak, úgy érzi, a lelki otthona az Alföldön és a fülöpjakabi intézményben van, ahol idén negyedik tanévét kezdte meg óraadóként. A diákok szerint a töriórái izgalmasak, és nem olyan szárazok, mint régebben.

„Ha megkérdeznék, mire vagyok a legbüszkébb az életben, akkor azt felelném: erre – hogy itt taníthatok gyerekeket és nyújthatok nekik valami mást, ami előreviszi őket az életükben. Habár én nem beszélek jól angolul, mégis a küldetésemnek érzem azt, hogy ezt a nyelvet felszedjék, megtanulják. Minden évben azért küzdök, hogy egyre magasabb óraszámban – főleg szakkörök bevonásával – egyes tantárgyakat két nyelven tanítsunk. Angol anyanyelvű tanárokat hozunk le Budapestről, az általam finanszírozott alapítvány ad erre anyagi keretet” – magyarázta a vállalkozó.

A Füzesi által létrehozott alapítvány többek között

az iskolabusz megvásárlásához, illetve

a számítástechnika-terem gépparkjának felújításához is hozzájárult, de ezen kívül

minden évben fedezi az auschwitzi kirándulásokat, sőt

tavaly három tanulót a Dubaji Világkiállításra is kivitt.

A milliárdos szerint nem a pompa és a ragyogás volt a legfontosabb az egyesült arab emírségekbeli túrában, mert ha a világkiállítás Szlovákiában van, oda is elmentek volna. „Auschwitzot viszont minden gyereknek meg kell néznie, hogy tudja, mi történt és a rasszizmus ellen miképpen kell fellépni” – fogalmazott.

Tudást adnak, nem pénzt keresnek

Füzesi Attila azzal folytatta, hogy az iskola tulajdonképpen egy olyan vállalkozás, amelynél nem pénzt keresnek, hanem tudást adnak, miközben mosolyt csalnak a diákok arcára.

Itt nem pénzben mérik a sikert, hanem a gyerekek angoltudásában, gondolkodásában.

Úgy véli, nem nyújt többet történelemből, mint más tanárok, inkább a gondolkodásmódja az, ami megkülönbözteti.

Csankovszki Tibor arról beszélt, hogy habár a módszereire szükség van az oktatásban – miután sokoldalú, kreatív és talán az iskolásokat is megmozgatja –, de a tananyag gyors elsajátítását nem biztos, hogy szolgálják – ám ez a kisebbik baj. „Többet ér, ha kevesebbet markolunk és ezáltal lehet, hogy többet fogunk” – jegyezte meg a létesítményvezető.

Füzesi kitért arra is, hogy nem minden órája sikerült, ami borzasztó érzés, mert a gyerek a legkritikusabb. „Nekem nagyon fontos, hogy miként ítélik meg, hogyan látják az óráimat, érzik-e, hogy kaptak valamit Attila bácsitól – bár a bácsit nem szeretem, mondtam is nekik ezért, hogy tegezzenek, de nem áll rá a szájuk” – mesélte, hozzátéve, a tanítást születésnapi ajándékba kapta, de ma már szinte hivatásként tekint rá.

Hogyan gazdagodott meg Füzesi Attila?

Az RTL Fókusz című műsorában korábban azt nyilatkozta, hogy harmadikos egyetemista korában kapott otthon egy ingyenes reklámújságot, ezt követően azt javasolta az édesapjának, hogy csinálják meg ugyanezt Moszkvában. „Volt egy Budapesti Extra nevű újság, ahová bementem, és a kezembe adtak három részletben 12 ezer dollárt, minden papír nélkül. Kimentem, vettem belőle egy fénymásolót, két számítógépet, és elkezdtük nyomni az ottani Pravda nyomdában az újságot. És a világ egyik legnagyobbja lett, több mint 3 milliós heti példányszáma volt.”

A 16 milliárdos korábbi vagyonával sokáig a 99. leggazdagabb magyarként számon tartott Füzesi egy hatalmas alföldi birtokon él a családjával és rengeteg állattal, medencével, hatvandarabos autógyűjteménnyel, valamint gyönyörű házzal, mely egykor Klebesberg Kunó tulajdonába tartozott.