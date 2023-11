Megvan Matthew Perry első vérvizsgálatának eredménye, a rendőrség az idegenkezűséget is vizsgálja

Matthew Perry halálát nem fentanil- vagy metanfetamin-túladagolás okozta – derült ki a halottkém vérvizsgálatának első eredményeiből.

Az egész világ gyászolja Matthew Perryt.

Fotó: Northfoto

A rendőrség adta ki az első eredményeket az október 28-án elhunyt színész vérvizsgálatáról – erről a TMC számolt be. A nyomozók próbálják kideríteni, hogyan halt meg Matthew Perry. A Jóbarátok sztárját kaliforniai otthonában találták meg holtan, a jakuzziban. Perry vízbe fulladt, de egyelőre nem tiszták a halálának a körülményei.

A rendőrség közölte, hogy a vizsgálatok még nem értek véget, a sztár vérét további toxikológiai vizsgálatoknak vetik alá. A nyomozók alaposan utánanéznek, hogy Perry fogyasztott-e illegális szereket, esetleg túladagolt-e vényköteles gyógyszereket.

Legalább négy-hat hónapra lesz szükség az összes teszt elvégzéséhez.

Addig a halottkém nem állapítja meg a halál okát.

Matthew Perry pezsgőfürdője a Los Angeles-i otthonában.

Fotó: Northfoto

A rendőrség korábban nagy mennyiségben talált vényköteles gyógyszereket a színész otthonában. Ezeket azonban mind Perrynek írták fel különféle betegségekre. A rendőrök kiemelték, hogy a gyógyszerek megfelelően voltak tárolva, a flakonok nem voltak feltűnően üresek.

A Los Angeles-i rendőrség közölte, hogy

ha illegális szert találnak Perry szervezetében, akkor az idegenkezűség lehetősége miatt emberölés gyanújával indítanak nyomozást.

Ezzel együtt hangsúlyozták, hogy egyelőre semmi jele annak, hogy bűncselekmény vezetett volna Matthew Perry halálához.

A színész hozzátartozói és közeli barátai arról számoltak be, hogy az elmúlt időben Perry kiegyensúlyozott és boldog volt, valamint korábbi függőségeit is maga mögött hagyta. A sztár hosszabb ideje nem fogyasztott alkoholt vagy kábítószert. Egyedül a vényköteles gyógyszereket használta, de környezete szerint ezeket is csak különféle betegségei miatt.