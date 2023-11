Mesterséges intelligencia és a nemek: a férfiak bolondulnak érte, a nők tartanak tőle

Az utóbbi egy évben megugrott a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésébe fektetők aránya, ez sokban köszönhető az OpenAI által fejlesztett ChatGPT népszerűségének és a generatív MI-k általánosságban vett hatékonyságának. Egy felmérés szerint az amerikai internethasználók 25 százaléka, azaz közel 80 millió ember használ valamilyen MI-t legalább havonta egyszer, így nem meglepő, hogy egyre több helyen találkozhatunk ezzel a technológiával. Most viszont egy érdekes adat látott napvilágot, miszerint a férfiak nagyobb arányban veszik igénybe a különböző chatbotokat, mint a nők.

Annak ellenére, hogy a mesterséges intelligencia napról napra fejlődik, a ChatGPT még mindig sokszor téves, megkérdőjelezhető információval szolgál használóinak.

Harriet Kelsall az egyik legelismertebb egyedi ékszertervező és üzleti úttörő, aki ma az Egyesült Királyság ékszeriparában dolgozik. Annak ellenére, hogy Kelsall törekszik az ékszeripar folyamatos fejlesztésére, úgy gondolja, hogy a chatbotok egyáltalán nem segítik a munkáját. Diszlexiásként belátja, hogy a generatív MI segíthetne neki fejleszteni például az ügyfeleivel folytatott online kommunikációján, de nem bízik benne eléggé, hogy használni merje – írja a BBC.

Elmondása szerint idén többször kísérletezett a ChatGPT-vel és többször is hibákat, téves információkat észlelt. A brit király, III. Károly májusi koronázásakor viselt fejdíszről Szent Eduárd koronájáról kérdezte a chatbotot.

Elég sokat tudok a királyi koronák drágaköveiről, így észrevettem, hogy a szöveg több része is rossz koronáról szól

– mesélte Kelsall és hozzátette, hogy attól tart, hogy az emberek túlságosan megbíznak a ChatGPT szolgáltatta adatokban és független gondolatként adnak tovább téves információt.

A mesterséges intelligencia torzító hatása

A ChatGPT hasonlóan más chatbotokhoz, képes saját maga fejlesztésére, javítja a felhasználók által jelzett hibákat, kezdetben viszont az OpenAI több száz új munkatársat toborzott, hogy a chatbot egy korábbi verzióját pontos válaszjavaslatokkal lássák el, ezzel fejlesztve a képességeit. A Google-höz hasonlóan az OpenAI is éveken keresztül gyűjtötte azt a hatalmas mennyiségű adattömeget, amellyel végül megbombázták a programot.

A fejlesztőcég viszont folyamatosan ellenőrzi a ChatGPT válaszadási pontosságát és próbálják minél pontosabbá tenni, népszerűsége pedig egyre csak növekszik. Az Egyesült Államokban is sok munkavállaló fordul az MI-hez segítségért, az alkalmazottak 28 százaléka rendszeresen igénybe veszi a ChatGPT-t vagy más chatbotokot. Az emberek főleg a mindennapi munkájukhoz használják a technológiát, egyebek között

e-mailek megfogalmazásához,

dokumentumok összefoglalására,

előzetes kutatások elvégzésére és

általános adatok ellenőrzésére.

A népszerűség ellenére is jelentős azok száma, akik úgy vonakodnak a használatától, mint Harriet Kelsall. A Flexjobs felmérése szerint kevesebb nő használ MI-t a szakmai vagy magánéletében, mint férfi.

Ameddig a férfiak 54 százaléka használja ki az MI lehetőségeit, addig a nőknek csak a 35 százaléka fordul chatbotokhoz segítségért.

A Flexjobs szerint nem csak szakmai életben vagy otthoni használatban, de a munkakeresésben is népszerű az MI használata. A felmérés szerint a nők 15 százaléka használt chatbotot álláskereséshez és 46 százalékuk csak tervezett használni MI-t.

Michelle Leivars, egy londoni üzleti coach azt mondja, hogy azért nem használ mesterséges intelligenciát munkájához – ami folyamatos kommunikációt igényel –, mert számára fontos, hogy megőrizze saját hangvételét és személyiségét. Leivars és még sok más hozzá hasonló vállalkozó számára fontos a személyiségükből jövő egyediség megtartása, ugyanis

ügyfeleik legtöbbször azért választják őket, mert úgy érzik, hogy egyenesen őket szólítják meg a felhívásaik, ajánlataik.

Hayley Bystram, a londoni székhelyű Bowes-Lyon Partnership társkereső ügynökség alapítója úgy gondolja, hogy számára a ChatGPT az ügyfelei profiljának elkészítésében tudna segíteni, ami akár egyenként fél napig is eltarthat. Bystram szintén fontosnak tartja, hogy a weboldalán lévő profilok tükrözzék a vállalkozása és saját egyéniségét is, így „csalásnak érezné”, ha a társkeresők adatlapjait a mesterséges intelligencia hozná létre.

A ChatGPT és más chatbotok is képesek már hosszú dokumentumok, sőt, akár videókonferenciák összefoglalására is, viszont a keletkezett szövegek még teljesen érzelemmentesek, kizárólag információ központúak.

Alexandra Coward, egy üzleti stratégaként dolgozik a skóciai Paisley-ben, úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia tartalomgeneráláshoz való felhasználása „súlyos photoshop”-nak számít. Állítását azzal magyarázza, hogy az Adobe Photoshop képszerkesztőt is sokszor használják arra célra – főleg most, hogy már abban is elérhető az MI alapú képgenerálás –, hogy saját maguk egy „vékonyabb, fiatalabb és menőbb” verzióját hozzák létre. Tehát a félelme arra irányul, hogy

eltorzulhat a saját magunkról alkotott kép, és esetlegesen hamis információt közölnénk annak érdekében, hogy szimpatikusabbnak tűnjünk.

A férfiak uralta piac és a női hozzáállás

Az eddigi vélemények alapján kijelenthető, hogy a több nő is azért nem fordul a mesterséges intelligencia felé, mert az még vagy nem képes pontos információkkal szolgálni, vagy mert személytelenné teszi az alkotott szöveget, valamint könnyen hamis képet alkothatnak rólunk. Jodie Cook MI-szakértő szerint vannak mélyebb okai is annak, hogy a nők miért nem használják olyan gyakran a technológiát, mint a férfiak.

Cook állítása szerint a törzsterületeket (kutató- és mérnöktudomány, technológia és matematika) hagyományosan a férfiak uralják, és az MI-eszközök terjedése és elfogadása is ezt az egyenlőtlenséget tükrözi, mivel

ezekhez a tudományágakhoz lassan elengedhetetlen lesz az MI használata, így több férfi találkozik a technológiával a munkájából adódóan.

Az Egyesült Királyságban a törzsterületek munkaerőnek mindössze 24 százaléka nő, és ennek következtében „a nők kevésbé érzik magukat magabiztosnak a mesterséges intelligencia-eszközök használata során” – állítja Cook.

Az MI-szakértő szerint nem szabad hagyni, hogy tovább szélesedjen a nemek közötti szakadék az érintett tudományágakban, mivel ennek hatására a nők is kirekesztettnek érezhetik magukat. Véleménye szerint már azért is érdemes lenne több nőnek teret engedni, mert akkor ők is könnyebben otthon érezhetnék magukat a kialakulóban lévő MI technológia világában.

Lee Chambers pszichológus szerint a nőket az önbizalomhiány is visszatartja a mesterséges intelligencia használatától. Állítása szerint

a nőkre jellemzőbb, hogy magas szintű tudással és rálátással kezdjenek hozzá egy új téma kutatásához, vagy esetünkben egy technológia megismeréséhez, miközben a férfiak többségét nem zavarja, ha előzetes tudás vagy hozzáértés nélkül vág bele valamibe.

Chambers azt is mondja, hogy a nők attól tarthatnak, hogy megkérdőjelezik képességeiket, ha mesterséges intelligencia eszközöket használnak. Úgy gondolja, hogy a nőket gyakrabban vádolják azzal, hogy nem kompetensek, ezért jobban kell hangsúlyozniuk szakértelmüket egy adott területen.

A különböző vélemények alapján elmondható, hogy bár a mesterséges intelligencia megkönnyítheti és felgyorsíthatja az adminisztratív munkát, viszont kiölheti a végeredményből a kreatív, személyes faktort. Ameddig egy chatbot nem képes felismerni a téves információt, valamint egy összefoglaló nem lesz több egy érzékelten adathalmaznál, addig a többség – és mint a felmérésekből kiderült, a nők többsége – nem fogja komolyan használni a mesterséges intelligenciát, mert fontos lesz számára, hogy felismerhető legyen a munkája és tükrözze a készítő személyiségét.