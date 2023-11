Milliókat fizetnek a kiüresedő gyönyörű kisvárosok Európában, ha ott vásárol házat

Európa-szerte a fogyatkozó népességű városok radikális megoldást találtak arra, hogy bőkezű készpénzes ösztönzőkkel csábítsák be az új lakókat – derült ki az Euronews gyűjtéséből. Mint írták, sok vidéki térség szembesül a népesség elöregedésével, mivel a fiatalok a nagyobb városokba költöznek, vagy úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyermeket. Ennek leküzdésére egyes önkormányzatok költözési támogatásokkal és készpénzes kifizetésekkel ösztönzik a külföldiek letelepedését. Spanyolországtól Olaszországig számos olyan területet találhat az ember, ahol fizetnek annak, aki odaköltözik.

Sok az érdeklődő a falu önkormányzatánál az ingatlanok iránt.

Fotó: Shutterstock

Az Alpokban fekvő kis falu fizeti a ház negyedét, ha hosszú távra tervez a család

A svájci Alpokban fekvő Albinen kevesebb mint 250 lakosnak ad otthont. Lakosságának feltöltésére az önkormányzat felajánlotta, hogy 50 ezer euró (18,9 millió forint) felett fizet az odaköltöző családoknak. A Valais kanton hegyoldalán elhelyezkedő, festői falu alig több mint egyórás autóútra található a híres Verbier síközponttól.

A 45 év alatti felnőttek 25 ezer svájci frankot (9,85 millió forint) kapnak az odaköltözésért, valamint gyermekenként 10 ezer svájci frankot (3,94 millió forint).

A rendszerben csak olyan svájci állampolgárok vagy jogosult külföldiek vehetnek részt, akik elég hosszú ideig éltek Svájcban ahhoz, hogy megszerezzék a C tartózkodási engedélyt.

A pályázóknak legalább 200 ezer svájci frank (78,8 millió forint) értékű otthonban kell élniük, és vállalniuk kell, hogy 10 évig Albinenben élnek. A helyi tanács szerint naponta akár száz megkeresést is kapnak.

Ponga Európa egyik legszebb fekvésű települése, valóságos turistaparadicsom.

Fotó: Shutterstock

A hegyek között megbúvó spanyol kisváros angolokat csábít

Ponga, egy 600 fős város és település Spanyolország északnyugati részén, fejenként 2600 fontot (1,14 millió forint) fizet a briteknek azért, hogy odaköltözzenek. Minden ott született baba után további 2600 fontot adnak. Az UNESCO által kijelölt bioszféra-rezervátum a Kantábriai-hegység szívében fekszik, így a város a túrázók pihenőhelye. A paradicsomi tájtól a part mindössze egy óra autóútra van.

Az ajánlat igénybevételéhez a briteknek el kell kötelezniük magukat, hogy legalább öt évig Pongában élnek.

A spanyol kisváros ideális a családoknak.

Fotó: Shutterstock

Rubia nem fizet túl sokat, de segít a beilleszkedésben

A galíciai Rubia spanyol falu akár havi 150 eurót (57 ezer forint) is fizet a külföldieknek, ha ott települnek le. A program a családokat célozza meg, abban a reményben, hogy a helyi iskolák tanulóinak száma növekedni fog. Rubia Spanyolország északnyugati részén, Santiago de Compostelától két és fél órányi autóútra keletre található. A környék az egyébként is nyugodt és félreeső Galícia egy még az átlagnál is eldugottabb pontján található.

Fotó: Photononstop via AFP

Gyönyörű tengerparti olasz élet vár arra, aki itt indít vállalkozást

Calabriában, Olaszország délnyugati régiójában akár 28 ezer eurót (10,6 millió forint) is kereshet az, aki egy olyan faluba költözik, amelynek legfeljebb kétezer lakosa van. A kezdeményezés célja itt is az elnéptelenedés elleni harc. A pályázni szándékozóknak 40 évesnek vagy fiatalabbnak kell lenniük, és a pályázatuk elfogadását követő 90 napon belül a régióba kell költözniük.

Emellett vállalkozást kell indítaniuk, vagy olyan ágazatban kell munkát találniuk, ahol jelenleg is több munkavállalóra van szükség. Ide tartoznak az éttermek, szállodák, panziók és üzletek.

Calabriának nincs különösebben jó híre Olaszországban: az életszínvonal alacsonyabb, mint az ország északi részén, ráadásul itt van Európa legnagyobb bűnszervezete, a ’Ndrangheta maffia központja is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy rossz lenne a közbiztonság, sőt: az átlagembereket érintő, piti bűnözés rendkívül ritka. Cserébe a környék gyönyörű tengerpartokkal és kisvárosokkal rendelkezik.

Nagy probléma a szigeten a fiatalok elvándorlása.

Fotó: Shutterstock

Szardínia mesés tájaira sok pénzért csábítják a fiatalokat

Az olaszországi Szardínia szigete 15 ezer eurót kínál az odaköltözésért. A homokos strandjairól, kék égboltjáról és türkizkék vizéről ismert mediterrán idill a vidéki lakosság számának csökkenésével néz szembe, mivel a fiatal helyiek külföldre költöznek a munka miatt.

Az elvándorlás leküzdésére a helyi kormány több mint 45 millió eurót különített el az áttelepülési támogatásra, ez háromezer pályázatra elegendő. Az elnyerhető összeg hatalmas, 56 millió forintnak felel meg, de nem biztos, hogy az egészet megkaphatja az ember: a támogatás nem haladhatja meg a ház vagy a felújítás teljes költségének felét. Itt is feltétel, hogy kistelepülésre kell költözni: legfeljebb háromezer lakosú faluban lehet felvenni a támogatást.

Aki szereti a nyüzsgést, annak nem feltétlenül egy ír sziget a legjobb lakhely.

Fotó: Antonio Filippi / Shutterstock

Aki nagy támogatásra és nyugalomra vágyik, Írországban a helye

Írország nagyvonalú összegeket kínál azoknak, akik hajlandók az ország egyik távoli szigetére költözni. A kezdeményezés a kormány azon politikájának része, amelynek célja, hogy növelje harminc, az árapály által elvágott település népességét. A projekt részeként Írország kormánya több mint 80 ezer eurót fizet (30,3 millió forint) a közösségek új lakosainak. A leendő lakosoknak ingatlant kell vásárolniuk valamelyik szigeten.

A támogatásban részesülő személyeknek életvitelszerűen kell az adott szigeten élniük, és a megérkezéstől számított 18 hónapon belül állandó lakóhelyet kell bejelenteniük a szigeten.