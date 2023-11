Nagy változások készülnek a luxusbirodalomban – Antoine Arnault lemondott a Berluti vezetéséről

Lemondott a francia luxusmárka, a Berluti vezetéséről Antoine Arnault, a világ második leggazdagabb emberének, Bernard Arnault-nak az egyik gyereke. A hír alapján egyből felmerült annak a lehetősége, hogy a világ legnagyobb luxusmárkájának, az LVMH-nak a 74 éves vezetője hamarosan átadhatja a stafétabotot.

Az Arnault család.

Fotó: AFP

Bernard Arnault-nak öt gyereke van, akik mind vezető pozíciókat töltenek be a cégbirodalom egyes pontjain. A Berluti, amelynek az élén eddig Antoine Arnault ült, bőrből készült lábbeliket gyártó vállalat, amelyet még 1895-ben alapítottak. A cég férfiak számára készít cipőket és csizmákat, akár olyan egzotikus alapanyagokból is, mint a kenguru- vagy az aligátorbőr. A vállalatot 1993-ben vásárolta fel az LVMH.

Már régóta kérdés, hogy Bernard Arnault mikor adja át a helyét a következő generációnak, illetve melyik gyerekére bízza majd a hatalmas luxusbirodalom vezetését. Egyelőre semmi jele annak, hogy Bernard vissza akarna vonulni, de Antoine távozása a Berlutitól jelzésértékű lehet.

Arról nincs hír, hogy az LVMH másik divatmárkájának, a Loro Pianának az elnöki posztjáról is távozna.

Antoine Arnault eddig is fontos szerepet töltött be az LVMH életében, többek között ő felel az arculatért és a munkahelyi környezetért is a vállalatcsoportnál – írta meg a Reuters. Emellett aktívan tárgyalt egy szponzorációról is a francia olimpiai játékokat szervező bizottsággal. Ennek keretében például a Berluti biztosítja majd a résztvevők cipőit a nyári olimpiai és paralimpiai játékok nyitóünnepségeihez.

Aki lenyomta Elon Muskot: így lett a világ leggazdagabb embere Bernard Arnault Bernard Arnault, az LVMH francia cégcsoport feje decemberben megelőzte Elon Muskot a világ leggazdagabb embereinek listáján. Arnault ezzel az első európai lett, aki elmondhatta magáról, hogy a világon a legnagyobb vagyonnal rendelkezik. A 73 éves francia iparmágnás Muskkal szemben nem vágyik a rivaldafényre, ritkán szerepel nyilvánosan, és nem aktív a közösségi médiában.

Antoine Arnault távozásával kisebb vándorlás kezdődik a luxusipari cégek vezetői között. A fiatalabb Arnault helyét a Chaumet ékszergyártó vezérigazgatója, Jean-Marc Mansvelt veszi át a Berluti élén. A Chaumet vezetői székébe a Fred ékszercég vezérigazgatója, Charles Leung ül. Leung az elmúlt időben különösen nagy népszerűségnek örvend az ékszeriparban, azóta, hogy bemutatta a laboratóriumban készült, mesterség gyémántokkal kirakott ékszerkollekcióját.

Egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy Antoine Arnault átveszi az LVMH vezetését, az viszont biztos, hogy ő rendelkezik az egyik legtöbb tapasztalattal az öt gyerek közül. Vetélytársa a posztért Delphine Arnault lehet, aki február óta a cégcsoport második legnagyobb márkájának, a Diornak a vezérigazgatója.