Elon Musk mihamarabb el akarja érni a Marsot, emiatt szinte kapkodniuk kell az alkalmazottaknak, ami nem sok jóra vezet: a Reuters vizsgálata

több mint 600 fel nem tárt munkahelyi sérülést fedezett fel a cégnél.

Korábban be nem jelentett sérülési naplókat is találtak, valamint a társaság jelenlegi, és volt alkalmazottai is erről beszéltek. A Reuters által összegyűjtött sérülési adatok között több mint 100 dolgozó szenvedett el vágási ,vagy egyéb sérülést, 29-en pedig csonttörést. A dokumentumokban 9 fejsérülés, és 17 ujjtörés is szerepelt.

Fotó: PAUL HENNESSY/AFP

Mindezek a balesetek Musk hozzáállásának eredményei: a cégvezető ugyanis úgy véli, a Spacexen múlik az emberiség megmentése, mert a Föld gyorsan pusztul. A Teslát is tulajdonló menedzser is igen rövid határidőket szab egyes részfeladatok elvégzésére, és arra kényszeríti alkalmazottait, hogy megfeszített ütemben dolgozzanak órákon keresztül.

A gyors gyártás érdekében az adminisztráció egy részét is elhagyják, és biztonsági protokollokat és a termékteszteket kerülnek meg.

A rakétákat gyártó és a Starlink műholdas internetszolgáltatót üzemeltető SpaceX gyors növekedésen van túl, értékét most több mint 100 milliárd dollárra becsülik, és egyesek arra számítanak, hogy 2027-ben tőzsdére lép.