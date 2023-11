Másfél évvel legutóbbi budapesti fellépése után újra a magyar fővárosban lép fel Sting. A 72 éves zenész a legnagyobb slágereit turnéztatja meg, amelyeket a Police tagjaként, illetve szólóban jelentetett meg, így nálunk is elhangzik majd a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take vagy a Message in a Bottle.

Fotó: AFP

Sting legutóbbi fellépéseit a The Times „mesterkurzusnak” minősítette. A lap szerint „Sting továbbra is vitathatatlanul zseniális előadó, aranyat érő életművel”. A The Telegraph „ritka csemegének” ítélte Stinget magát, a The Guardian pedig „egyedülállónak” nevezte „magasztos pop-alkímiájáért”.

A budapesti koncertre jegyeket elsőként a hivatalos Sting rajongói klub tagjai vásárolhatnak a www.sting.com oldalon keresztül. Az elővásárlási lehetőség a regisztrált Live Nation tagok számára is elérhető lesz november 22., szerda 10 órától november 23., csütörtök este 6 óráig. A teljes körű jegyértékesítés november 24-én 10 órakor indul a funcode.hu-n.