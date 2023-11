Egy észak-európai központú nemzetközi cég magyar leányvállalatánál dolgozó középvezető úgy nyilatkozott a Világgazdaságnak, hogy náluk egy éve az 50 százalék home office, 50 százalék irodai munka, azaz a hibrid verzió az elfogadott, ami két-két és fél nap munkahelyi jelenléttel jár. Egészen pontosan: járna, mert ez csupán az irányadó rendelkezés, ettől függetlenül dönthet valaki úgy, hogy – például az utazással töltött idő miatt – heti egyszer vagy épp – mert otthon nem ideálisak a munkakörülményei – ötször jár be.

Az irodák lassan bulinegyeddé alakulnak, csak járjanak be a dolgozók? Fotó: Shutterstock

Az, hogy ez a cég támogatná az irodai munkavégzést, nem a home office ellen irányul, hanem sokkal inkább arról szól, hogy a vállalat iránti kötődést szeretnék az új kollégák esetében kialakítani, a régieknél pedig fenntartani. A csapatkohézió a vezető szerint már attól is érezhetően javul, ha egy-két napot személyesen találkoznak.

Épp ezért, a cég HR-osztálya dolgozik is azon, hogy kívánatossá tegye az irodai környezetet. Masszőrt hívnak, gyümölcsöket, édességeket helyeznek el a konyhában, péntek estére sör- vagy borkóstolót szerveznek, időnként csocsóbajnokságot, illetve természetesen az X-box és a Playstation is az irodafelszerelés része, ha valaki ezzel lazítana. A nap végén alkalmanként DJ érkezik az irodába, hogy szórakoztassa a bent lévőket. Máshol jógaoktatót hívnak az irodaház termeibe, ahol a kollégák ingyenes jógaórán vehetnek részt, és kedvezményes hozzáférést adnak az egyik közösségi autómegosztóhoz, hogy könnyebben jussanak be a munkahelyükre. De hallani olyan cégről is, amely az ezerfős karácsonyi bulit hozta be az irodaházba, hogy ezáltal emlékeztesse a kollégákat, milyen menő az office.

Támogatják a céges zenekarok alakulását, és a hangszeres tudással rendelkező kollégáknak próbatermet is biztosítanak a közös dzsemmeléshez.

Ha benne van a home office, többen jelentkeznek egy álláshirdetésre

A Profession.hu adatai szerint ma tízből hét cégnél dolgozhatnak otthonról a munkavállalók – ennek mértéke munkakörtől, beosztástól, illetve egyéni elbírálástól (például kisgyerekes anyák esetében) függhet.

A munkavállalók jelentős százaléka, kétharmada gondolja úgy, hogy a távoli munkavégzés lehetősége nélkül nem tudja elképzelni, hogy egy cégnél maradjon.

Ha ezzel az alapállással egy vállalat nem tud vagy nem akar lépést tartani, az rejteget veszélyeket. Ma az álláshirdetések 10 százalékában szerepel a home office opciója, és ez jelentősen növeli a hirdetésre jelentkezők számát.

Változó szabályozás kiskapukkal

Az álláskereső portál szakértői szerint – a folyamatosan változó piaci környezetben – nem könnyű a vállalatoknak sem megtalálniuk a rájuk szabott hatékony keretrendszert. Ha egy cég újabb és újabb központi rendeletet ad ki a home office szabályozására, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem köt külön megállapodásokat bizonyos munkakörökben dolgozókkal. Ez lehet átmeneti is – mondjuk hat-kilenc hónap –, ha a munkavállalónak ápolásra szoruló családtag ellátását kell megoldani, hogy újra be tudjon járni (idős rokon, kisgyerek), vagy egy költözést kell lebonyolítania ahhoz, hogy ne raboljon el tőle túl sok időt az új felállás miatti bejárás.

A hibrid az új norma

Egy nemzetközi telekommunikációs cég hazai részlegének munkavállalója arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy a vállalatnál folyamatosan monitorozzák a dolgozók jóllétét. Ebből is adódik, hogy a home office mérséklése nem feltétlenül szigorítás, hanem a dolgozók felől érkező igény is lehet. Például egy kreativitást igénylő marketinges csapat sokkal inspirálóbban tud együtt gondolkodni, ha személyesen találkoznak. A megbeszélés után egy kávé vagy az ebéd mellett is tovább tudnak beszélgetni, ott is eszükbe juthat egy még jobb ötlet. Az ügyfélszolgálati munkatárs, a programozó, a könyvelő vagy az adatrögzítő viszont remekül el tudja látni a feladatát otthonról.

Nagyon különböző élethelyzetűek a munkavállalók minden cégben, és miután megtapasztalták az irodai és a távmunkát is, már tudják, melyikben érzik jól magukat.

Az álláspiaci szakértők szerint azért is jelentős a mozgás ezen a területen mostanában, mert eltérő aránnyal, de mindkettőre van lehetőség, és ez hozza a váltás szándékát is magával. Az egyre gyakoribb hibrid felállással együtt jár, hogy a vezetőknek meg kellett és kell tanulniuk kezelni, összehangolni ezt a típusú munkakultúrát. Illetve motiválni, megtartani a főként otthonról dolgozó kollégákat – ez még folyamatos gondolkodást, ötletelést igényel a cégek részéről.