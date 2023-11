Jeff Bezos, az Amazon alapítója közölte: Seattle környékéről Miamiba költözik, hogy közelebb legyen a szüleihez és a Blue Origin űrkutatási vállalatának telephelyéhez. A világ harmadik leggazdagabb embere az Instagramon keresztül tette a bejelentést. Az Amazon hozzájárult Seattle átalakuláshoz, miután a cég a város legnagyobb magánfoglalkoztatójának számít.

Fotó: Getty Images

A mintegy 750 ezres település a kiskereskedelmi óriásnak köszönhetően technológiai központ lett – írja a Bloomberg. Bezos 2021-ben lemondott az Amazon vezérigazgatói posztjáról, hogy a vállalat ügyvezető elnöke legyen, utódja Andy Jassy lett. A milliárdos korábban Miami közelében, Indian Creekben, egy mesterséges szigeten 68 millió dollárért vett magának luxusvillát a hozzátartozó birtokkal együtt, valamint egy hét hálószobás kúriáért 79 millió dollárt fizetett.

Az exkluzív Indian Creek települést egyébként a milliárdosok bunkerénak is nevezik, mivel olyan hírességeket láttak itt felbukkanni, mint Carl Icahn, Tom Brady vagy Jared Kushner és Ivanka Trump. Bezos az elmúlt években szépen bővítette ingatlanbirodalmát: vásárolt többek között még 2020-ban Washingtonban egy kilenchektáros területtel övezett kúriát 165 millió dollárért, majd a Hawaiihoz tartozó Maui szigetén is beszerzett egy birtokot.

Vannak ingatlanjai Manhattanben és Seattle-ben, de meglepte magát egy 300 ezer hektáros texasi farmmal is, amely a Blue Origin rakéták kilövőhelyeként is szolgál. Emellett az üzletember rendkívül drága ingóságokra is előszeretettel költ. Övé például a világ egyik legdrágább szuperjachtja, az idén vízre bocsátott Koru, amelynek az elkészítése becslések szerint nagyjából 500 millió dollárt emésztett fel.