VG-exkluzív: Hosszú Katinka szerint Milák Kristófnak nem beszólni kell, hanem hálásnak lenni

A koronavírus-járvány után nyitotta meg éttermét, amikor sorra zártak be a vendéglátó egységek. Bő egy év után hogyan teljesít az üzlet?

Nem egyszerű jelenleg a piac, ahogy az étterem-üzemeltetés sem. Izgalmas időszakon vagyunk túl, ahhoz, hogy fennmaradjunk, folyamatosan fejlesztenünk kell. A KOOOL azért szinte egyedülálló, mert minden, amit készítünk, glutén-, laktóz- és cukormentes. Aki belép az étterembe, és valamire érzékeny, nem kell aggódnia, hogy baja lesz, „nincs veszélyzóna”. De nem csak ők használják ki a kínálatunkat: ami nálunk kapható, az pont megfelel hazánkban a kiképzés alatt álló űrhajósainknak, mi étkeztetjük őket, azaz a teljes étrendjüket mi állítjuk elő.

A speciális tréningjeik miatt sok mindenre oda kell figyelniük, a súlytól kezdve a testösszetételig. Büszke vagyok arra, hogy minket választottak,

nem gondoltam volna, hogy valaha ilyet kimondok: űrhajósokat etetünk!

Hosszú Katinka: Milák Kristóf egy világklasszis, támogatni kell, mégpedig abban, ami neki most komfortos és jó.

Fotó: Illyés Tibor

Az űrhajósok és az ételérzékenységgel élők fenn tudják tartani az éttermet?

Alapvetően étkeztetünk számos sportolót és egyre gyakrabban fogyasztják el ételüket hollywoodi színészek is, például a kanadai akciósztár, Pablo Schreiber. Kell is rá főzni, 8 ezer kalóriát eszik egy nap… Komolyra fordítva a szót, mivel a piacon tényleg folyamatosan fejleszteni és terjeszkedni kell, hogy talpon tudjunk maradni, három új irányba is elindultunk az elmúlt hónapokban: elkezdtünk egy céges étkeztetési projektet, ez egy nagyobb volumenű megrendelés, napi menüket szállítunk ki. A másik vonal a személyes étrend elkészítése, ezt én állítom össze, komoly tervezési folyamat és egyeztetés után. Legutóbb pedig elindítottunk egy „budget friendly” szolgáltatást, gyors, egyszerű, napi megoldás, továbbá a Woltról, illetve a Kifli.hu-ról is lehet rendelni, és Buda bizonyos kerületeibe is kiszállítunk már. Ez lehet egyszerűen hangzik, de nem volt könnyű időszak.

Az Iron Lady-brand, Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai bajnok úszó és üzletasszony neve még segítség?

Nem tagadom, az elején nagyon nagy segítség volt a nevem, hívószónak jó volt, odavonzotta a kíváncsiskodókat. Szerencsére egy év távlatából nyugodtan elmondhatom: a legtöbb vendég számára, aki visszatér és hozza az ismerőseit, vagy beajánl cégeknek, nem azért teszi, mert én vagyok Hosszú Katinka, hanem azért, mert minőséget készítünk. Viccesen mondhatjuk, hogy az elején a marketingköltségen tudtam spórolni a nevemmel.

Milák Kristóf egyelőre még nem kezdte el a felkészülést a 2024-es párizsi olimpiára, ráadásul többen viszonylag keményen nyilvánultak meg ennek kapcsán, ön mégis kiállt mellette.

Ő egy világklasszis, támogatni kell, mégpedig abban, ami neki most komfortos és jó. Egy élsportoló életében előfordul olyan, hogy megcsömörlik. Velem is megtörtént, bár pont fordítva: nekem nem ment jól akkor a versenyzés, Kristóf pedig mindent megnyert, szóval sosem lehet tudni, mikor jön egy hullámvölgy. Úgy gondolom, hogy neki nem beszólni kell, hanem hálásnak lenni. Aki Michael Phelps világcsúcsát ússza meg Magyarországról, arra büszkének kell lenni, nem megdorgálni.

Itt ülünk a Puskás Arénában, az alattunk lévő kapuba lőtt legutóbb két gólt Montenegrónak Szoboszlai Dominik. Az ő története is lassan megérkezik oda, ahova utóbbi időben csak ön ért fel. Róla mit gondol?

Ugyanazt, amit Kristóf kapcsán mondtam: elképesztően büszkének kell lennünk rá, hatalmas mentális erő kell ahhoz, hogy valaki elérjen ide és ott is maradjon. Sok ideje van a sportágban, remélem rengeteg sikert fog még elérni és számtalan fiatalt fog inspirálni hazánkban és a világban egyaránt.

És láthatjuk még Hosszú Katinkát világversenyen?

Én azon vagyok! Nemrég született meg a gyermekem, természetesen ő a prioritás, ezért kevesebb időm van edzeni, ráadásul az én katonás, „reggel hatkor belépek az uszodába” – megszokásom is borult – de ez így van rendjén. Otthon sok szárazföldi edzést végzek, és amikor a baba engedi, megyek a medencébe. Januárban már edzőtáboroznék, és