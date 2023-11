Visszatért Az éhezők viadala, de nem sokáig uralhatja a mozitermeket

Egyik nagyjátékfilm sem közelítheti meg Taylor Swift koncertfilmjének sikerét: hatodik hete kirobbanthatatlan a vetítőtermekből. Bár már elveszítette dobogós pozícióját, a The Eras Tour még így is a nyolcadik helyet foglalta el a hétvégi nézettségi listán. A hétvége nagy indulója Az éhezők viadala előzményfilmje, az Énekesmadarak és kígyók balladája volt, de egyelőre gyengébben nyitott, mint a Marvel-filmek negatív rekordját megdöntő Marvelek. A Box Office Mojo adatai szerint a horrorok sem estek még ki a versenyből.

Fotó: AFP

Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája

A young adult vagy „fiatal felnőtt” fikciós műfaj elsöprő népszerűségnek örvendett a 2000-es évek végén, amelynek egyik legmeghatározóbb résztvevője volt Suzanne Collins Az éhezők viadala című trilógiája. A népszerűségi hullámot pár évvel később Hollywood is meglovagolta, és Az éhezők viadala lett az első nagy költségvetésű young adult blockbuster, sokak szerint ezek a filmek is sikerültek legjobban a kategóriájában. A trilógiához 2020-ban adták ki az előzménytörténetet, amelyet most filmként is feldolgoztak.

Sokat elárul a műfaj alkonyáról, hogy ameddig Az éhezők viadala 2012-ben 152 millió dollárt hozott első hétvégéjén az Egyesült Államokban, addig az Énekesmadarak és kígyók balladája mindössze 44 millióval indított.

Marvelek

Tovább folytatódik a Marvelek mélyrepülése: bár második hétvégéjén még mindig a harmadik legnézettebb mozi volt, ezt csakis annak köszönheti, hogy olyan időszakban jelent meg, amikor nemigen érkezett más film a vetítőtermekbe. Volt olyan eshetőség, hogy a Dűne második felvonásával kellett volna versenyeznie, abban az esetben minden bizonnyal még nagyobb bukásról beszélhettünk volna. A Box Office Mojo adatai szerint majdnem 78 százalékos bevétel-visszaesést könyvelhet el magának a Marvelek, ennek alapján nem sok jót lehet jósolni neki a harmadik hétvégére.

Trollok: Együtt a banda

A fiatalabb közönséget megcélozva érkezett a Trollok-franchise új animációs filmje, az Együtt a banda. A Thomas Dam által kitalált Troll játékfigurákon alapuló filmek mindig is nagy sikernek örvendtek a fiatalabb közönség körében, az animáció minőségét és az eredeti betétdalokat pedig a kritikusok is elismerték, még akkor is, ha a történet és a karakterek egyértelműen nem a felnőttek világát célozta meg. Az Együtt a banda nyitó hétvégéjén közel 32 millió dollárral indított az Egyesült Államokban, ami jónak számít a gyerekeknek szóló animációs filmek műfajában.

Fotó: Northfoto

Freddy és a hálaadás

Az Öt éjjel Freddy pizzázójában továbbra is meglepően jól teljesít, bár a múlt heti második helyről az ötödikre esett vissza, az alacsony költségvetése miatt hatalmas pénzügyi sikernek számít. Eközben új horrorversenyző érkezett a hétvégén: a Hullaadás, a hálaadáskor játszódó slasher horror 10 millió dolláros amerikai nyitánya bőven elmarad a Freddy nyitó számaihoz képest, de az amerikai mozikban minden bizonnyal vissza fogja hozni a 25 millió dolláros költségvetését.

Taylor Swift és Scorsese: akiket nem lehet kirobbantani a mozikból

Taylor Swift koncertfilmje, a The Eras Tour még mindig elképesztő számokat produkál a mozikban: a koncertfilm már hatodik hete uralja a vetítőtermeket, és eddig 175 millió dolláros bevételt tudhat magáénak az Egyesült Államokban, világszinten pedig nemsokára eléri a 245 millió dollárt. Szintén még mindig versenyben van Martin Scorsese új filmje, az Megfojtott virágok, amely még ötödik hétvégéjén is képes volt bennmaradni a tíz legnézettebb film között. A három és fél órás alkotás már 145 dolláros összbevételnél jár, de még így is valószínűsíthető, hogy bukás lesz, mert nem fogja visszahozni a 200 millió dolláros forgatási költséget.

Az éhezők viadala és a Marvelek nem sokáig lehetnek versenyben a dobogós helyekért, ugyanis a magyar mozikba már november 22-én megérkezik Ridley Scott új filmje, a Napóleon, az előzetes kritikák alapján pedig hasonló nagy meglepetésre kell számítani, mint nyáron az Oppenheimer esetében, továbbá érkezik a Disney új animációs filmje is, a Kívánság.